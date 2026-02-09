Peatones en Guayaquil: Aceras dañadas y postes vetustos afectan la seguridad vial

Plan municipal para el centro ofrece "movilidad sostenible con prioridad peatonal", pero no incluye peatonalizaciones de vías

Los peatones deben caminar por la calzada debido al daño en la acera. Ocurre en Lizardo García y Colón, en el sur de Guayaquil.

Caminar en Guayaquil puede ser una actividad de movilidad que termina en siniestro. Y no únicamente por los vehículos que son conducidos a exceso de velocidad, sin respetar el paso preferencial del peatón, sino porque la infraestructura juega en contra de las personas.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado sábado 31 de enero, cuando un turista alemán de 21 años terminó con heridas en la pierna derecha al resbalar en una alcantarilla a la que le faltaba un pedazo de rejilla, en el sector de Las Peñas.

No es la primera vez que un peatón se enreda o cae porque la infraestructura que debería garantizar su derecho a la movilidad segura juega en su contra.

EXPRESO recogió cómo en otro lugar turístico del centro, la calle Panamá, los adoquines levantados provocan que las personas se enreden, al igual que en los exteriores del parque Seminario.

Tapas rotas y mobiliario metálico oxidado hay en los exteriores del gerontológico municipal que está en el norte de Guayaquil. GERARDO MENOSCAL

Varios puntos del centro son una muestra de lo que ocurre en prácticamente toda la ciudad: las aceras no reciben mantenimiento, como sí ocurre con la calzada, el espacio donde circulan los vehículos motorizados.

El resultado es el malestar y el riesgo de caer, enredarse o golpearse, incluso con elementos vetustos que el tiempo y la falta de interés de las autoridades mantienen en un mismo sitio por años, e incluso décadas.

“Movilidad sostenible con prioridad peatonal” es lo que ha ofrecido el Municipio de Guayaquil con el Plan Urbanístico Complementario del Centro (PUC), llamado “Tu Centro, el barrio de todos”, que está en fase de socialización y que se prevé se convierta en ordenanza a finales de marzo próximo.

Este tiempo previsto fue mencionado a EXPRESO por el director de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones (Dumce), Jorge Arévalo Muñoz, quien destacó que la iniciativa se ha socializado con unos 300 habitantes del centro.

Sin embargo, el PUC se enfocará en generar incentivos tributarios para que empresas inmobiliarias presenten proyectos que permitan rehabitar el centro, mas no proyectos esperados por la ciudadanía y solicitados por urbanistas, como la peatonalización permanente de algunas calles.

Para esto, la Dumce trabaja en planes piloto como la Ruta Centro, en calles como Panamá y avenida Malecón, para definir una posible peatonalización.

Movilizarse en el centro es complejo para peatones

El PUC incluye el cuadrante conformado por Malecón, Jacinto Morán de Buitrón, Chimborazo y Aguirre.

Carolina Alvarado vive en esa zona y asegura que, a las fallas en la infraestructura, se suma la falta de control de los agentes de tránsito o el irrespeto de los conductores al paso de los peatones.

Para ella, la infraestructura peatonal en el centro es “muy pobre” y la califica con un cinco sobre diez.

“No ha habido mantenimiento. Siento que todas las obras, en general, veo que en Guayaquil como que lo hacen solamente por encima; no lo hacen realmente, como debe ser, con mejores herramientas o elementos”, reclama Alvarado.

Peatonalizar y, sobre todo, mejorar la infraestructura vial, con señalética, servicios y el control de agentes, es clave para garantizar la seguridad vial de peatones, según afirma Nancy Varela, docente de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien participó en una de las jornadas de socialización del PUC.

“Hay gente que se parquea sobre la línea cebra. Así de sencillo. Se parquea y no le importa que, al momento de parquear sobre una línea cebra, se le haga imposible al peatón cruzar una calle. O tiene que ver cómo cruza la calle entre dos vehículos parqueados, y eso es peligroso. Aparte de que no es cómodo”, menciona Varela.

Autoridades deben "arriesgarse" a peatonalizar

Tienen que arriesgarse (a peatonalizar) sino no vemos las obras y no podremos evaluar si es positivo".

Isabel Escobar Arquitecta y urbanista

“Para que la gente vuelva de nuevo a vivir al centro, hay que ofertarle todo, y la movilidad es como un eje transversal. No solo hay que proveer de vivienda, sino también de un sistema de movilidad que, si es mayormente activo, obviamente es mucho mejor para que se puedan mover a distancias caminables o cicleables en este centro que están tratando de recuperar”, afirma Isabel Escobar.

Esta arquitecta, urbanista y especialista en movilidad recuerda que el centro es caminable y se puede recorrer entre 15 y 20 minutos a pie.

Para esto se deben crear espacios adecuados y corredores verdes, como en calle Panamá, en cuyo proceso de peatonalización participó.

“(Peatonalizar) es un tema en el que las autoridades se cuidan porque tiene un alto costo político. Cuando un alcalde peatonaliza un lugar, se le vienen todos los comerciantes encima. Y ese es un costo que ellos no están dispuestos, a veces, a afrontar”, señala.

Deuda con peatones se extiende a todos los sectores

Hay demasiadas motocicletas sueltas en Guayaquil. El tema de las motos habría que controlarlo y regularlo más".

Nancy Varela Docente universitaria

Si en el centro aún se vive este desafío de hacerlo más seguro para los peatones, en otros puntos de la ciudad la situación es aún más compleja, con tapas rotas, elementos metálicos que ya no se utilizan y que ahora solo estorban, o aceras convertidas en sube y baja para quienes se movilizan a pie.

A esto se suman los postes de alumbrado público que están a punto de caer, como sucedió el pasado martes en la calle Félix Sarmiento, en Miraflores. El hecho, esta vez, no dejó heridos.

Gloria Sánchez, quien reside en Alcedo y Lizardo García, menciona lo que muchos peatones deben hacer para ‘huir’ de la hostil infraestructura: “Tengo que salir a la calle para poder pasar”.

Es el reto de ser peatón en Guayaquil, donde movilizarse se vuelve una tarea extrema.

