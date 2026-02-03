Poste se desploma en Miraflores, norte de Guayaquil, y causa temor entre vecinos

La caída de un poste generó temor entre vecinos y conductores; Municipio y CNEL reaccionaron tras la denuncia ciudadana

Referencial. El hecho ocurrió en la ciudadela Miraflores, norte de Guayaquil.

Un poste de energía eléctrica generó susto e incertidumbre entre moradores y conductores de la ciudadela Miraflores, vecina de Urdesa, en el norte de Guayaquil, luego de que se desmoronara desde la acera exterior de un complejo deportivo.

El incidente ocurrió, al parecer, el lunes 2 de febrero, y provocó temor entre los ciudadanos que transitaban por la zona, ya que representaba un riesgo tanto para peatones como para vehículos.

Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas heridas ni daños materiales, aunque el hecho generó una ola de comentarios en redes sociales por la aparente falta de mantenimiento de la infraestructura urbana.

Acaba de desmoronarse un poste de luz en la Cdla. Miraflores 🤦🏻‍♀️ cuando hablamos de que Guayaquil se cae a pedazos es literal 🫠 Cero prevención, siempre se espera que sucedan las tragedias para actuar. Bella ciudad. pic.twitter.com/JbUJNlO1Oc — Toti (@AleCarvajalM) February 2, 2026

Reclamo ciudadano y reacción municipal

El caso tomó relevancia luego de que la usuaria @AleCarvajalM publicara un video del poste en la red social X, etiquetando al Municipio de Guayaquil.

“Cero prevención, siempre se espera que sucedan las tragedias para actuar”, escribió en su mensaje.

Ante el reclamo, la Municipalidad de Guayaquil, liderada por el alcalde Aquiles Álvarez, respondió que el poste no es de competencia municipal.

“Queremos aclarar que este poste corresponde a CNEL EP, que es la entidad responsable de su mantenimiento y reposición”, manifestó la cuenta oficial.

Desde el Municipio se indicó además que ya se dio aviso a la empresa eléctrica para que atienda la novedad lo antes posible, con el fin de evitar riesgos para los vecinos. “Seguimos atentos”, añadió la institución.

CNEL también se pronunció

Entre los comentarios a la publicación, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) confirmó que el caso ya está siendo gestionado.

“Buenas noches, agradecemos su reporte. Gestionamos la pronta atención mediante orden de Incidencia N-1103889588”, señaló la entidad.

