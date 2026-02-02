Parque Samanes: cierran canchas de fútbol por mantenimiento desde este 2 de febrero

El Municipio de Guayaquil iniciará este 2 de febrero la primera fase de los trabajos de mantenimiento en el Parque Samanes, una de las áreas recreativas y deportivas más grandes de la ciudad. Esta etapa inicial contempla exclusivamente la intervención de todas las canchas de fútbol con certificación FIFA que funcionan dentro del parque.

Los trabajos incluyen el desmontaje del césped actual, el acondicionamiento de la superficie y la instalación de un nuevo césped sintético, como parte del mantenimiento técnico programado de la infraestructura deportiva.

Parques EP, una de las empresas públicas creadas durante la gestión del alcalde Aquiles Álvarez, informó que el contrato tendrá un plazo de ejecución aproximado de dos meses. Durante este periodo, las canchas de fútbol permanecerán temporalmente cerradas al público por razones de seguridad y logística.

“El resto de las instalaciones del Parque Samanes operará con normalidad y mantendrá la atención al público en sus horarios habituales”, precisó la entidad en un comunicado difundido este lunes. Esto incluye áreas recreativas, zonas verdes, senderos y espacios familiares, que seguirán disponibles para los visitantes.

Muerte en Parque Samanes: Aquiles Álvarez responde

El jueves 22 de enero de 2026 el Concejo Cantonal sesionó y, tras la intervención de la concejala Ana Chóez, el alcalde Aquiles Álvarez se refirió al caso de Juan Gregorio Garcés Lucas, quien falleció la tarde del martes 20 de enero, luego de tocar con la mano la malla del cerramiento de la cancha 52 del estadio Chucho Benítez, ubicado en el parque Samanes, al norte de Guayaquil.

Confirmó que la causa de la muerte fue una descarga eléctrica y, argumentó, que el seguro del Municipio ha cubierto todos los gastos, además de que se solicitó una autopsia para esclarecer completamente el caso.

“Más allá del error del profesor, siempre va a ser culpa nuestra. Es un problema nuestro, lo asumimos y pedimos disculpas”, enfatizó.

Finalmente, indicó que tras el incidente se han tomado medidas de seguridad adicionales en el Parque Samanes para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

