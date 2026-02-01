Turista alemán cae en alcantarilla sin reja en Las Peñas, en Guayaquil

El hecho quedó grabado en video y generó reclamos ciudadanos. Revisa lo que dijo el Cuerpo de Bomberos

El turista cayó a una alcantarilla sin rejas de la zona.

Lo que debía ser una caminata tranquila por uno de los sectores turísticos más emblemáticos de Guayaquil, como Las Peñas, junto a Puerto Santa Ana, terminó en un susto para un visitante extranjero.

Un turista alemán cayó en una alcantarilla sin reja mientras caminaba por la zona, lo que le provocó una herida en una de sus piernas. El momento quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, generando indignación y múltiples reacciones de ciudadanos que cuestionaron el estado de la infraestructura urbana.

¿Qué informó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil?

EXPRESO consultó sobre este suceso al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, entidad que confirmó que la alerta ingresó a las 13:40 del sábado 31 de enero. De inmediato se despachó una ambulancia para atender la emergencia.

El afectado es un turista alemán de 21 años, quien presentó un corte en la pierna derecha que requirió sutura, según el reporte oficial.

“El paciente indica que se resbaló y cayó en una alcantarilla. Fue trasladado a una casa de salud”, detalló la institución.

El hecho reavivó el debate sobre la seguridad en zonas turísticas de Guayaquil, especialmente en sectores con alta afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. Asimismo, un mal que se multiplica en la ciudad: el robo del mobiliario urbano.

