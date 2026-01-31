Urdesa: Guayacanes revive el temor a cierres por nuevas obras municipales

El soterramiento de cables reaviva la preocupación de comerciantes y vecinos, que aún recuerdan las afectaciones económicas

Ronda el recuerdo de una calle cerrada y negocios en números rojos. En Guayacanes, una de las vías más representativas de Urdesa, ese temor vuelve a tomar fuerza. El anuncio de un eventual cierre por nuevos trabajos ha generado un sacudón entre comerciantes y residentes, que aún recuerdan las pérdidas económicas y los inconvenientes ocasionados por la última intervención municipal.

Los dueños de los negocios de la zona aseguran que todavía están frescos los recuerdos de la regeneración ejecutada hace meses, una obra que implicó el cierre prolongado de la vía, pérdidas económicas para el comercio y que además, según denuncian, dejó trabajos inconclusos y una calle mal ejecutada, pues desniveles en las aceras y acabados deficientes siguen siendo parte del paisaje, se quejaron algunos vecinos.

A lo largo de la calle se registran “tallarines” de cables; algunos incluso tocan el piso o los maceteros. CHRISTIAN VINUEZA

El nuevo episodio en Guayacanes está relacionado con un contrato para el soterramiento de cables de telecomunicaciones, impulsado por el Municipio de Guayaquil. La iniciativa ha reactivado las dudas y preocupaciones sobre el impacto que estas obras tendrían en la agitada vida comercial de la zona.

Cabe recordar que, a finales de 2022, durante la administración de Cynthia Viteri, la calle fue reconstruida y se anunció la instalación de un ducto cajón. Sin embargo, el proyecto enfrentó demoras y afectó doce cuadras, dejando secuelas que, de acuerdo con los moradores, todavía no han sido totalmente corregidas.

El fantasma de la calle cerrada vuelve a Guayacanes

Hoy la incertidumbre vuelve a instalarse. Según la documentación del contrato, los trabajos están divididos en siete polígonos, de manera que Guayacanes se encuentra entre los polígonos 6 y 7, con intervenciones previstas para febrero, marzo y abril.

El objetivo del contrato es eliminar la contaminación visual, pero se confirma que las labores incluyen la rotura de pavimento en aceras y calzada, desalojo de material, elaboración de cajas de revisión y acometidas domiciliarias, entre otras acciones.

Las obras ya comenzaron y de inmediato provocaron reacciones. Francisco Franco, por ejemplo, expresó su molestia: “Viví y sufrí el despropósito que hizo la Alcaldía de Viteri con la calle Guayacanes. Que ahora se la vuelva a romper es una afrenta para quienes vivimos y trabajamos en Urdesa central”. Asimismo, cuestionó la falta de representación en el Concejo Municipal.

Nunca entenderé a los gobiernos y sus autoridades.

Nos recentaron la calle Guayacanes 6 meses y ahora otra vez van a romper.

Si la administración anterior incumplió al fiscalizar al contratista o no la hiceron bien, es obligación informar a la ciudadania. — 🇪🇨FranFerrero🇪🇨 (@FranFerreroMD) January 23, 2026

Durante un recorrido realizado por EXPRESO se constató que aún existen tareas pendientes en esta calle, como desniveles en las aceras, maceteros utilizados como basureros improvisados y los ‘tallarines’ de cables, algunos incluso a ras del suelo.

Urdesa: ciudadanos se pronuncian

Iván Correa, propietario de un establecimiento ubicado en la intersección de Guayacanes y Antonio Sánchez, reconoce la necesidad de ejecutar obras en la ciudad, pero critica la falta de socialización. “No basta con un papel. No se sabe cómo será la obra, los horarios, ni cómo se manejará el parqueo. Esta es una zona 100 % comercial y eso afecta directamente a los clientes”, alertó.

El comerciante teme que un nuevo cierre vuelva a paralizar la actividad económica del barrio, más aún con la temporada de lluvias en la puerta. Y agrega que Urdesa ya soporta un alto costo por la Contribución Especial de Mejoras (CEM).

A esta preocupación se suma la de Francesca Ferrero, representante de MoroGrill, uno de los restaurantes del sector. “Esperábamos una socialización clara y tiempos definidos. Eso no se ha cumplido. Hacemos un llamado al diálogo para trabajar en conjunto”, manifestó.

Ferrero advirtió que el mayor temor es que la obra se convierta en un motivo adicional para que los clientes eviten visitar el sector. “La vez anterior la facturación cayó cerca del 70 %. Con lluvias, lodo y sin parqueo, el impacto puede ser muy fuerte. Los negocios necesitan claridad y planificación”, pidió.

Municipio de Guayaquil promete un pronunciamiento

Desde el Municipio de Guayaquil se informó, mediante un comunicado de prensa, que los trabajos abarcan toda Urdesa e incluyen la excavación de aceras para la instalación de ductos subterráneos y la posterior reposición del pavimento peatonal. “Durante la ejecución no se prevén interrupciones en los servicios eléctricos ni de telecomunicaciones, lo que permitirá mantener la normalidad en la zona intervenida”, adelantó la entidad.

En cuanto al caso específico de la calle Guayacanes, EXPRESO solicitó una entrevista para conocer detalles sobre los tiempos de ejecución, el proceso de socialización y el impacto previsto en el sector. La solicitud fue confirmada por el Departamento de Comunicación municipal, que indicó que la entrevista sería concedida en los próximos días.

