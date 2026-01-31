Municipio de Guayaquil explica por qué se removieron árboles en la calle Guayacanes

Una de las problemáticas denunciadas por los vecinos de la calle Guayacanes, en la ciudadela Urdesa, está relacionada con los árboles plantados en maceteros.

Al respecto, Adrián Zambrano, gerente de Parques EP, explicó a EXPRESO que hubo dos factores determinantes para removerlos. “En esos maceteros la gente se malacostumbra y los mal utiliza; prácticamente se habían convertido en basureros. Además, los árboles ya habían alcanzado una altura considerable, por lo que debían ser trasplantados”, señaló.

RELACIONADAS Operativo municipal en la calle Panamá deja un local clausurado

El funcionario añadió que se busca implementar alcorques y sembrar árboles directamente en esta vía, aunque reconoció que se trata de un proceso progresivo. “Hay una razón por la que lo estamos haciendo. Cuando realizamos este tipo de intervenciones, la gente reacciona y pregunta por qué se retiran los árboles, sin darse cuenta de los problemas que se venían arrastrando. Queremos poner árboles nuevos y los vamos a poner”, afirmó.

El soterramiento de cables reaviva la preocupación de comerciantes y vecinos. CHRISTIAN VINUEZA

Zambrano también enfatizó que la administración municipal analiza la siembra de especies como el guayacán amarillo y el caraiba.

¿Dónde fueron los árboles?

El funcionario detalló que en la calle hubo especies que "no estaba desarrollando ya como tiene que ser" debido a su crecimiento. "Entonces, lo que hicimos primero es sacarlo, limpiar ese macetero porque era un basurero y esos árboles fueron trasplantados en otro lado", dijo.

Fueron colocados en redondeles de la autopista Narcisa de Jesús y la avenida Francisco de Orellana. "Para hacer un ejemplo más familiar: cuando el hijo ya crece es necesario que salga de su casa para seguir su vida más normal", concluyó.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!