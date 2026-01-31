Operativo municipal en la calle Panamá deja un local clausurado

El operativo municipal dejó, además, control a libadores y retiro de vendedores no autorizados para reforzar la seguridad

El Municipio clausuró un local la noche del 30 de enero.

Un operativo municipal en el sector de la calle Panamá, en el centro de Guayaquil, volvió a poner a esta zona en la agenda pública. Esta vez no por eventos culturales o problemas con el mobiliario urbano, sino por controles que dejaron como resultado la clausura de un local.

El operativo se desarrolló entre las 18:00 y las 22:00, en el cruce de Malecón e Imbabura, donde fue clausurado un minimarket que, según el Municipio, no contaba con licencia de funcionamiento.

En la intervención participaron funcionarios de Turismo, Justicia y Vigilancia, Segura EP y la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM). Durante el control también se impidió el ingreso de vendedores no autorizados y de personas que intentaban acceder al área con bebidas alcohólicas.

Un control municipal en la calle Panamá deja clausura y retiro de libadores. Cortesía

Además, se ejecutaron controles de estacionamiento en zonas prohibidas, se retiró a personas que libaban en espacios públicos y se evitó la ocupación indebida de aceras y áreas comunes. Estas acciones fueron informadas en un comunicado oficial difundido la mañana de este sábado 31 de enero.

Refuerzo de seguridad en la zona, un pedido ciudadano

Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, informó que el sector cuenta con un contingente de seguridad.

“Tenemos 50 agentes de control municipal, seis cámaras de videovigilancia y seguridad privada para mantener el orden”, señaló.

Según el funcionario, el objetivo de estos operativos es garantizar que la ciudadanía disfrute de espacios seguros, limpios y organizados, especialmente en una zona de alta afluencia turística y recreativa.

