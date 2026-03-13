Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos y anuncia liberación de presos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó públicamente que funcionarios de su Gobierno han sostenido conversaciones con representantes de Estados Unidos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó públicamente este viernes 13 de marzo que funcionarios de su Gobierno han sostenido conversaciones con representantes de Estados Unidos. El anuncio se realizó durante una reunión con altos funcionarios, transmitida por el estatal Canal Caribe, y fue replicado en redes sociales por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

Díaz-Canel destacó que estas conversaciones se enmarcan en la política histórica de la revolución cubana, dirigida por Raúl Castro y colegiada con las máximas estructuras del partido, el Estado y el Gobierno. Según el mandatario, los encuentros buscan “soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales” entre ambas naciones.

Aunque no precisó los factores internacionales que facilitaron los intercambios, sí mencionó que el propósito es identificar problemas comunes y hallarles soluciones, además de explorar áreas de cooperación para enfrentar amenazas y garantizar la seguridad y la paz en América Latina y el Caribe.

Liberación de prisioneros

Díaz-Canel habló de “enormes y arduos esfuerzos” para crear espacios de entendimiento y alejarse de la confrontación, siempre sobre bases de igualdad y respeto mutuo. En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la liberación de 51 prisioneros como muestra de buena voluntad hacia el Vaticano, mediador histórico en las relaciones entre La Habana y Washington.

El comunicado oficial no especificó si se trata de presos políticos o comunes, pero aclaró que son personas que han cumplido una parte significativa de su condena y han mantenido buena conducta. En Cuba, las excarcelaciones no equivalen a indultos, sino a beneficios condicionados al cumplimiento de requisitos durante el tiempo restante de la pena.

Organizaciones como 11J, que registran detenciones desde las protestas del 11 de julio de 2021, señalan que en la isla existen al menos 760 presos por razones políticas. Por ello, han exigido la liberación plena e incondicional de todos los encarcelados por motivos políticos, como única solución compatible con los derechos humanos.

Mediación del Vaticano y presiones de Washington

La Iglesia católica ha jugado un papel clave como mediadora entre Cuba y Estados Unidos durante décadas. Fue fundamental en el deshielo diplomático de 2015 bajo el mandato de Barack Obama y ha intervenido en varias ocasiones posteriores.

En 2025 La Habana liberó a 553 prisioneros tras un acuerdo con el Vaticano, coincidiendo con la decisión del entonces presidente Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

El presidente Trump ha presionado a La Habana para que “alcance un acuerdo” con Washington, advirtiendo que de lo contrario enfrentará consecuencias. Desde mediados de enero, aseguró que su administración ya mantenía conversaciones con altos dirigentes cubanos.

