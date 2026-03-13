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Trabajos viales Quito
También se interviene la avenida Mariana de Jesús, desde la Mariscal Sucre hacia el occidente.Foto: cortesía / Obras Quito

Cierre total se aplica en la calle Rumihurco; conoce la ruta alterna en El Condado

Los trabajos en la calle San Francisco de Rumihurco durarán más de un mes

Trabajos de mantenimiento vial se iniciaron el 12 de marzo de 2026 en el norte de Quito. La intervención obliga a aplicar un cierre total de la calle San Francisco de Rumihurco, en el sector El Condado, norte de Quito, durante la jornada laboral diurna.

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Las obras forman parte de un plan de mantenimiento del adoquinado que ejecuta la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para mejorar las condiciones de circulación y seguridad de conductores, vecinos y peatones.

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Tramo intervenido y duración de los trabajos

La intervención se realiza desde la N80C hasta la calle San Germán, en un tramo aproximado de 610 metros. Según el cronograma municipal, los trabajos tendrán un plazo estimado de 35 días.

Durante este periodo, las cuadrillas retirarán adoquines deteriorados en los puntos más afectados y colocarán un nuevo, con el objetivo de recuperar la estructura de la vía y mejorar la movilidad en este sector del norte de la ciudad.

Ruta alterna habilitada

Debido al cierre total de la calle Rumihurco durante el día, las autoridades recomendaron utilizar como ruta alterna la calle San Germán, que recientemente fue intervenida con trabajos de mantenimiento en su adoquinado.

Otros trabajos de mantenimiento vial

La Epmmop informó que estas obras forman parte del mantenimiento permanente de la infraestructura vial del Distrito Metropolitano. Actualmente también se ejecutan intervenciones similares en la continuación de la avenida Mariana de Jesús, desde la avenida Mariscal Sucre hacia el occidente.

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Asimismo, se realizan trabajos en varias calles adoquinadas de las parroquias rurales de Perucho y Atahualpa, entre otros puntos de la ciudad, como parte del plan de mantenimiento vial.

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