PLAN SALUD
Protesta tasa basura Quito
Con las facturas en mano, los vecinos mostraban el incremento de la tasa de recolección de basura.Foto: Franklin Jácome

¿Qué mecanismos hay para apelar los cobros elevados de la tasa de basura?

Solo en febrero se registraron más de 2.000 reclamos relacionados con el cobro de este servicio

Las quejas por el incremento en la tasa de recolección de basura continúan en Quito, pese a los ajustes anunciados por el Municipio. Varios usuarios aseguran que la planilla correspondiente a marzo mantiene valores elevados desde que el rubro empezó a cobrarse, en febrero, dentro de la factura de agua.

Te invitamos a leer: ¿Volverá la tasa de basura a la planilla de luz en Quito? Comisión inicia análisis

Uno de los casos es el de Stalin Corbeña, quien afirma que su pago habitual se incrementó significativamente. “Antes pagaba 15 dólares, ahora me sale 40,93 con la tasa de basura”, señaló.

Según datos del Municipio, solo en febrero se registraron más de 2.000 reclamos relacionados con el cobro de este servicio.

Canales para reportar inconsistencias

Ante las quejas, el Municipio informó que existen varios mecanismos para que los ciudadanos revisen sus valores y reporten posibles errores en la facturación. Entre ellos están:

- La línea 1800 242424 de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento

  • La línea 1800 362736 de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo

  • Las Administraciones Zonales

  • Las Casas Somos

Sin embargo, las autoridades aclararon que los usuarios deben cancelar primero el valor de la planilla para luego iniciar el proceso de revisión o reclamo.

Ajustes anunciados por el Municipio

El alcalde, Pabel Muñoz, anunció una serie de medidas para corregir inconsistencias detectadas en el nuevo esquema de cobro.

Una de ellas contempla reducir el valor de la tasa para hogares que utilizan medidores de agua compartidos. En estos casos, el consumo total registrado se dividirá entre el número de predios conectados al medidor, con el fin de reflejar un consumo estimado más justo para cada vivienda y evitar facturas excesivas.

Compensación automática

El Municipio también informó que se aplicarán compensaciones automáticas a los usuarios que no recibieron a tiempo el beneficio de la recalibración de valores.

De acuerdo con Muñoz, el problema fue detectado a mediados de febrero y parte de los cobros ya fue corregido. No obstante, alrededor del 44% de los casos aún no había sido ajustado, por lo que el beneficio se extenderá automáticamente a los usuarios afectados, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Posible cambio en el sistema de recaudación

Otra de las medidas en análisis es que la Empresa Eléctrica Quito vuelva a asumir el rol de agente recaudador de la tasa de recolección de basura.

Para ello, el Concejo Metropolitano conformó una comisión de ediles que dará seguimiento a las gestiones. El objetivo es ampliar y facilitar los canales de pago, además de optimizar la recaudación municipal.

