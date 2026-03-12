¿Volverá la tasa de basura a la planilla de luz en Quito? Comisión inicia análisis

Desde febrero, la tasa de recolección de basura se cobra en la planilla de agua

En la reunión estuvo la Ministra de Ambiente, la gerente de la EEQ y los concejales que integran la comisión.

La comisión creada en el Concejo Metropolitano de Quito para dar seguimiento a la suscripción de un nuevo convenio entre el Municipio y la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) mantuvo su primera reunión el 11 de marzo de 2026.

En el encuentro participaron los concejales Diego Garrido, Fernanda Racines y Wilson Merino, quienes integran la comisión. También estuvieron la ministra de Energía, Inés Manzano, y la gerente de la EEQ, Elizabeth Landeta.

La mesa de trabajo se instaló en medio de la controversia generada por el nuevo mecanismo de cobro de la tasa de basura. Desde febrero de este año, el rubro se incluyó en la planilla de agua, pero miles de usuarios reportaron valores elevados, con incrementos que en algunos casos superaron el 300 %.

Tras la reunión, el concejal Diego Garrido calificó el encuentro como “fructífero” y aseguró que existe apertura por parte del Gobierno y de la EEQ para analizar la posibilidad de que el pago vuelva a realizarse a través de la factura de energía.

No obstante, durante el diálogo surgieron observaciones. Garrido explicó que la ministra Manzano mencionó el artículo 60 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPE), el cual establece que la tasa de recolección de basura no puede indexarse directa ni indirectamente al consumo de energía eléctrica.

En ese contexto, el concejal señaló que uno de los retos del Municipio será definir un catastro claro de los usuarios que deben pagar la tasa. Además, se deberá cumplir con tres observaciones que en su momento hizo la Empresa Eléctrica Quito para no renovar el convenio anterior:

Contar con una fórmula clara para calcular el cobro

Socializar ese mecanismo con la ciudadanía y

Tener precisión sobre el número de abonados en toda la ciudad

Está prevista una segunda reunión

Garrido adelantó que se prevé una segunda mesa de trabajo con la Empresa Eléctrica para revisar los requerimientos técnicos y establecer una hoja de ruta con un cronograma que permita avanzar en la posible firma de un nuevo acuerdo.

Por su parte, la concejala Fernanda Racines coincidió en que hubo apertura por parte de la ministra para continuar con el diálogo, aunque advirtió que será necesario realizar ajustes técnicos. Entre ellos mencionó la ampliación del catastro de medidores de agua y mejoras en la ordenanza que regula el cobro de la tasa.

Racines también recordó que en el Concejo ya se avanza en una normativa para que las nuevas construcciones en el DMQ tengan medidores individualizados.

