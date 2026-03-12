Desbordamientos de ríos en Ecuador: un problema recurrente y sus causas

Ríos suelen superar su capacidad, especialmente en provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas

Los desbordamientos de ríos se han convertido en uno de los impactos más recurrentes del invierno en Ecuador. Cada año, comunidades rurales y urbanas enfrentan inundaciones que afectan viviendas, cultivos, vías y servicios básicos, evidenciando un problema que va más allá de las lluvias intensas y que tiene causas estructurales aún no resueltas.

Durante la temporada invernal, ríos de la Costa y la Sierra suelen superar su capacidad, especialmente en provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Esmeraldas, donde la combinación de fuertes precipitaciones y zonas bajas incrementa el riesgo de inundaciones. En muchos sectores, el agua ingresa a viviendas, obliga a evacuaciones temporales y genera pérdidas económicas que golpean con mayor fuerza a familias de bajos ingresos.

Si bien las lluvias asociadas a fenómenos climáticos como El Niño o a variaciones estacionales. “Se actúa cuando el río se desborda, no antes”, resume Gabriel Puente, ingeniero hidráulico. Según explica, la falta de mantenimiento periódico hace que los sedimentos se acumulen, reduciendo la capacidad del cauce y provocando que el agua busque salidas laterales.

Las personas buscan salvar sus pertenencias del agua. CARLOS KLINGER

Factores humanos que agravan el riesgo

En varias ciudades y poblados, el crecimiento urbano ha avanzado sobre riberas y planicies de inundación, reduciendo el espacio natural que los ríos necesitan para desbordarse sin causar daños. A esto se suma la acumulación de sedimentos y desechos, que disminuyen la capacidad hidráulica de los cauces y provocan que el agua se desvíe hacia zonas pobladas.

La deforestación en zonas altas también cumple un rol clave. La pérdida de cobertura vegetal reduce la capacidad del suelo para absorber agua, acelera la escorrentía y aumenta el volumen que llega a los ríos en poco tiempo. Como resultado, los caudales crecen de forma abrupta, elevando el riesgo de desbordamientos aguas abajo.

Otro elemento recurrente es la limitada ejecución de obras de prevención. Aunque existen proyectos de dragado, encauzamiento y control de inundaciones, estos suelen ser insuficientes, intermitentes o tardíos, lo que deja a amplios sectores expuestos cada invierno.

“Mientras no se aborde el problema de forma integral, los desbordamientos seguirán siendo noticia cada invierno”, resume Carlos García, analista en gestión de riesgos. Para él, el desafío no es solo climático, sino político y técnico, ligado a decisiones que se postergan y a una planificación que no siempre incorpora el comportamiento natural de los ríos.

Impacto social y económico

Las consecuencias de los desbordamientos no se limitan a daños materiales. En zonas agrícolas, la pérdida de cultivos afecta directamente a la seguridad alimentaria y a los ingresos de pequeños productores. En áreas urbanas, las inundaciones deterioran la infraestructura vial, interrumpen clases y dificultan el acceso a servicios de salud.

Además, las aguas estancadas incrementan el riesgo de enfermedades, mientras que las familias damnificadas suelen enfrentar largos procesos para recuperar sus bienes o acceder a ayudas estatales.

Un problema que exige planificación a largo plazo

Aunque las emergencias suelen activar respuestas inmediatas, expertos advierten que el problema de fondo requiere planificación territorial, control de asentamientos en zonas de riesgo, protección de cuencas hidrográficas y mantenimiento permanente de ríos y sistemas de drenaje.

Mientras estas medidas no se consoliden, los desbordamientos seguirán repitiéndose cada temporada invernal, dejando en evidencia que el impacto de las lluvias en Ecuador no es solo una cuestión climática, sino también el resultado de decisiones acumuladas —o postergadas— a lo largo de los años.

