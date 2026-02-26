Los Ríos bajo el agua: familias afectadas, carreteras dañadas y viviendas inundadas

Antonia Moreno colocó un cilindro de gas y un balde en la entrada de su vivienda como barrera.

Camarones de río en una olla con arroz es lo que Antonia Moreno almorzó ayer junto a sus vecinos en medio del agua. La adulta mayor, de 73 años, convirtió en alimento lo que su hijo logró sacar de la creciente del río San Pablo, desbordado tras varios días de intensas lluvias en el sector La Maritza, cantón Montalvo, Los Ríos.

El recinto, ubicado en el margen izquierdo del afluente, alberga a unas 500 familias, según refieren sus habitantes. Desde el pasado lunes permanecen anegados por el incremento del caudal. El carretero principal, único acceso vehicular, está bajo el agua y presenta graves daños en varios tramos, debido a que la corriente arrastra las piedras.

Antonia dijo que ha tenido que elevar la cocina, la nevera y las camas, utilizando bloques y tablas para evitar que el agua los averíe. Una vieja lavadora sirve ahora como improvisado refugio para unos patitos, evitando que la corriente los arrastre. En la entrada colocó un cilindro de gas, un balde y recipientes con plástico como barrera, pero el líquido se filtra por las paredes y mantiene inundadas la sala y el comedor.

Animales y recursos de vecinos en riesgo por inundaciones

Sus animales, cerdos y gallinas, fueron puestos a buen recaudo para no perderlos con la correntada. A pesar de su edad, camina con el agua hasta las rodillas para trasladarse entre viviendas vecinas y dijo que no es la primera vez que enfrenta esta escena. Según contó es la tercera creciente del año que los tiene afectados, pero destacó que hace 15 días recibieron raciones alimenticias, sin embargo, ya se agotaron.

El trabajo también ha escaseado y conseguir ingresos diarios se vuelve cada vez más difícil. De ahí les toca sacrificar las aves de corral que crían o con lo poco que logran pescar en el afluente.

Augusto Jiménez es otro habitante que dejó su casa cerrada y buscó posada donde familiares, tras verla cubierta por el agua. Elevó algunas pertenencias, esperando que la corriente descienda y un sentimiento de nostalgia lo invade al ver la situación que les toca atravesar.

Reclamos a autoridades y daños en infraestructura

El morador fue dirigente hasta el año pasado y explicó que en varias ocasiones presentó oficios a la Prefectura y al Municipio de Montalvo, pero no han recibido respuesta. El pedido es el levantamiento del carretero y el refuerzo en las riberas del río con muros de escalera.

Candelario Junco dijo que la escuela del recinto no está inundada, pero el puente peatonal que conecta con El Palmar, en la vía Babahoyo-Montalvo, permanece bajo el agua, complicando el tránsito.

En la zona operan una piladora y una secadora, actividades que también resultan afectadas.

Emergencia por desbordamiento del río Cristal en Montalvo

En Montalvo, el desbordamiento del río Cristal también dejó familias afectadas en el recinto La Ernestina. La emergencia se registró cuando las intensas lluvias provocaron el incremento del caudal y su posterior desbordamiento, afectando cultivos y viviendas del sector.

Lluvias intensas afectan a Bolívar

Las lluvias no dan tregua en Bolívar y la situación se complica en varios sectores de la provincia. En los cantones de Echeandía, Chillanes, Guaranda y Caluma, los derrumbes, el lodo y el agua acumulada han dejado comunidades aisladas y agricultores sin poder sacar sus productos.

En Echeandía, por ejemplo, se reportaron al menos tres deslizamientos en la ruta Camarones-Echeandía, el sector La Pradera y la vía principal que conecta con Guaranda.

En Chillanes, sectores como Matapalo, Mamasara y Chontal registran deslizamientos constantes que dificultan la movilización, sobre todo de los agricultores que dependen de estas vías para transportar sus cosechas.

Caluma y Guaranda también sufren daños por lluvias

En Caluma, la situación también preocupa. El agua entra a las viviendas y los vecinos deben sacar el lodo con baldes y escobas para evitar daños mayores.

Mientras tanto, la parroquia Simiatug, en Guaranda, enfrenta deslizamientos en la ruta hacia Santa Teresa e Ingapirca, con al menos seis kilómetros afectados.

Además, los ríos aumentaron su caudal y se volvieron peligrosos para las familias que viven cerca de sus orillas.

Comunidades se organizan para enfrentar emergencias

Frente a esta situación, varias comunidades se han organizado en mingas para limpiar escombros y habilitar el paso. El alcalde de Echeandía, Marco Vizcarra, señaló que se coordina la atención de las vías afectadas, especialmente la carretera Echeandía-Guaranda.

