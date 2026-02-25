AME respalda la reforma al Cootad de Daniel Noboa y admite posibles despidos en GAD

Entrevista | Yuri Colorado, presidenta de la AME, habla sobre su cercanía con Daniel Noboa y su apoyo a la reforma al Cootad

Yuri Colorado, presidenta de al AME y alcaldesa de Muisne, es ingeniera en Comercio Exterior y magíster en Administración de Empresas.

Yuri Colorado, presidenta de la AME y alcaldesa de Muisne, rompe el silencio tras la aprobación de la polémica reforma al Cootad. En una entrevista exclusiva con Diario EXPRESO, la funcionaria defiende la disciplina fiscal, aclara la situación de la deuda del Gobierno con los municipios y responde a quienes critican su cercanía con el presidente Daniel Noboa. ¿Habrá despidos masivos en las alcaldías? Colorado revela la realidad detrás de la nueva normativa económica urgente.

Yuri Colorado defiende el control del gasto público en los GAD

El 20 de febrero de 2026, en el cantón Samborondón, el oficialismo aprobó la reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El proyecto, de carácter económico urgente, alcanzó los votos mínimos necesarios, a pesar del rechazo de autoridades locales, sectores sociales y partidos de oposición.

La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y alcaldesa del cantón Muisne, Yuri Colorado, conversa con Diario EXPRESO sobre la polémica reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Esta iniciativa del Ejecutivo fue aprobada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional y ha generado fuertes reacciones en algunos gobiernos locales.

La reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) fue aprobada por la mayoría legislativa de ADN con 77 votos. Miguel Canales /Expreso

Crítica a la oposición del correísmo: "antes era eficiencia, ahora no"

- La reforma al Cootad se aprobó bajo la protesta de varias autoridades locales, entre ellas algunos alcaldes, pero con la venia de su presidencia en la AME. ¿Hay una crisis interna entre municipalidades?

No existe ninguna crisis. El Cootad rige desde octubre de 2010. El artículo 192 dice que, del Presupuesto General del Estado, el 21 % de los ingresos permanentes serán distribuidos en los tres niveles del gobierno: prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales; y el 10 % de los ingresos no permanentes, que son los petroleros y regalías, entre otros. El 198, por otro lado, establece cómo se debe implementar la distribución de estos recursos: 70 % para inversión y 30 % para gasto corriente. Lo que ha hecho el proyecto de ley es incorporar herramientas que permitan controlar que efectivamente se cumpla el 70/30 que ya se establece desde hace muchos años. No hay nada nuevo que temer.

- Si la norma siempre existió, ¿por qué considera que hay sectores que han hecho una fuerte oposición a esta reforma?

La ley está respaldada en el artículo 271 de la Constitución de Montecristi que aprobaron los colegas que hoy hacen vocería en contra. La prefecta Paola Pabón y el alcalde Pabel Muñoz fueron parte de la construcción y aprobación de la ley que, en su momento, llamaban de eficiencia, pero que ahora ya no lo es. Como ciudadana, entiendo que en las elecciones alguien gana y alguien pierde. Si gano, debo dar obras y bienestar para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Si pierdo, mi rol es hacer aportes a quien ha ganado con una posición de altura, no cuestionar y generar una narrativa de que absolutamente todo está mal, cuando en realidad no es así.

Paola Pabón, actual prefecta de Pichincha, participó en la sesión 057 de la Asamblea Nacional en 2010, cuando el Legislativo se allanó a las objeciones del expresidente Rafael Correa al Cootad. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Presidenta de AME admite posibles despidos en alcaldías y prefecturas

- ¿Lo aplica en la Alcaldía de Muisne?

Cuando asumimos la Alcaldía de Muisne heredamos lo que había: sea bueno, malo o nefasto. Teníamos cero cupo en el Banco de Desarrollo, un millón y medio de dólares vencidos, seis meses de impago a empleados y una administración nada agradable para ningún multilateral. ¿Qué hicimos? Con mucho dolor tuvimos que reducir personal y sacar gente que estaba aquí porque alguien decidió que las familias grandes tienen una votación importante y no se pueden sacar, aunque no cumplan ningún rol. Tomé la decisión de despedir a 50 personas. Eso afecta al capital político, pero era necesario. Hoy Muisne tiene 18 millones de dólares no reembolsables ejecutándose y 5 millones de dólares con operaciones de crédito.

- Con su ejemplo se demuestra que la disciplina fiscal que ordena la reforma sí implicará despedir funcionarios, como cuestionan los opositores.

Cada alcaldía es diferente y nosotros, desde la AME, damos el acompañamiento técnico para revisar cómo están. Unos municipios tienen el 70/30, otros 80/20. De este análisis saldrá quiénes podrían cumplir en el tiempo de implementación de la ley.

- ¿Pero los despidos son una posibilidad o una realidad?

Dependen de la realidad de cada Municipio y de cómo estén estructurados.

Yuri Colorado defiende gestión de Daniel Noboa, pese deudas con GAD

- ¿Cómo se les puede pedir a los GAD que se ajusten, cuando los recursos demoran o ni siquiera llegan?

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas somos nuevos en el país y el presidente Daniel Noboa también. Él heredó las complicaciones de la caja fiscal de quienes lo antecedieron, y estas generan dificultades en la asignación de recursos. El Gobierno asignó 600 millones de dólares en diez días a 23 prefecturas, 222 municipios y 824 juntas parroquiales. Son 300 millones de dólares, aproximadamente, al mes.

- Sin embargo, la deuda se mantiene. ¿A cuánto ascienden los recursos pendientes?

A 400 millones de dólares, aproximadamente. A finales de este mes se ha concretado la cuota de febrero.

- Usted fue electa por el Partido Social Cristiano (PSC), que cuestiona al Gobierno y la reforma, pero usted los apoya. ¿No es una incoherencia política?

Desde hace muchísimos meses estamos de forma independiente, no somos parte del PSC. Sin embargo, respetamos la posición del partido, porque en democracia lo más importante es gobernar para las grandes mayorías.

Yuri Colorado, presidenta de la AME y alcaldesa de Muisne, junto al presidente del Ecuador, Daniel Noboa. ARCHIVO: ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES ECUATORIANAS (AME)

"No soy candidata a la reelección": Yuri Colorado descarta alianza con ADN

- Su cercanía con el presidente Noboa y su defensa a la reforma han levantado suspicacias sobre una posible candidatura por ADN en 2027. ¿Tiene esas intenciones?

Lo he expresado públicamente desde hace bastantes meses, mucho antes de que apareciera esta propuesta de ley: no soy candidata a la reelección en el cantón Muisne. Creo firmemente que las autoridades no debemos pelearnos. La gente tiene hartazgo de ver titulares donde se pelean quienes han sido elegidos.

- ¿No la veremos en la papeleta electoral de 2027?

Hasta el momento no tengo el deseo de ser candidata. Amo mi trabajo y tengo un compromiso fuerte con Muisne. Lo hemos dejado todo en la cancha para mejorar las condiciones de vida de la gente. Voy a entregarle el poder a mi pueblo para que ellos elijan.

