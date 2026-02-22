Reforma al Cootad: los argumentos del Gobierno de Daniel Noboa para rechazar demandas

La reforma al Cootad fue aprobada el 20 de febrero de 2026 con los votos mínimos necesarios del oficialismo

La reforma al Cootad fue aprobada con 77 votos del oficialismo y sus aliados, el mínimo requerido para la aprobación de leyes.

La aprobación de la reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que regula los recursos de juntas parroquiales, municipios y prefecturas de Ecuador, desató una ola de anuncios sobre demandas de inconstitucionalidad que fueron inmediatamente desacreditas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.

Autoridades locales como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y organizaciones políticas y sociales como el movimiento Pachakutik y la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunciaron que presentarán demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para frenar la aplicación de la reforma que, según sostienen, perjudicará a la obra social de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los argumentos del gobierno de Daniel Noboa

Sin embargo, el secretario jurídico de la Presidencia y exjuez de la Corte Constitucional, Enrique Herrería, descartó la posibilidad de que la reforma al Cootad pueda ser declara inconstitucional, en especia, porque sostiene que fue redactada tomando en cuenta los dictámenes de la propia Corte Constitucional y la Constitución del Ecuador.

De acuerdo con Herrería, las demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) no proceden por las siguientes razones:

Hubo aportes de los ministerio técnicos

Hubo aportes del presidente Daniel Noboa

Participó un equipo multidisciplinario para evitar defectos

Fue redactada en armonía con la Constitución

Se tomó en cuneta los fallos de la Corte Constitucional

Se argumentó la urgencia económica

Se argumentó la unidad de materia

Las implicaciones a futuro de la reforma al Cootad

Enrique Herrería, además, defendió la reforma al Cootad señalando que "vamos a encontrar que en unos tres o cuatro años este será un país mejor. Solo con esta ley vamos a tener algún progreso. Si le añadimos otras leyes pendientes y otras que tenemos en mente, al término de este período el presidente Daniel Noboa podrá decir a los ecuatorianos que ha cumplido".

Respecto a los cuestionamientos de alcaldes y prefectos, Herrería respondió que "la autonomía no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. Se conserva y se respeta la autonomía, tanto que los GAD tienen la obligación de, en el último trimestre de cada año, elaborar el presupuesto de sus actividades para el año inmediato siguiente. Eso es autonomía".

Reforma al Cootad motiva movilizaciones en Ecuador

Además de la demanda de inconstitucionalidad, la Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció movilizaciones en Ecuador por la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) por considerar que afectará a la educación municipal.

Según informó la UNE, la movilización nacional será el viernes 13 de marzo de 2026, en Quito. La UNE, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, entre otras organizaciones sindicales también se unirán para protestar para exigir seguridad, alza de sueldos y estabilidad laboral.

La UNE también señaló que la reforma al Cootad pretende, bajo el pretexto de "eficiencia del gasto", limitar y reclasificar el uso de los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), afectando el presupuesto destinado a gasto corriente, inversión social y operatividad de instituciones. Además, sostuvo que hay el riesgo de despido de docentes.

"En el contexto de la educación municipal, que agrupa a 111 planteles, más de 1.900 docentes y más de 32.00 estudiantes a nivel nacional, esta reforma amenaza con generar despidos de personas, reducción de servicios sociales", indicó el magisterio.

