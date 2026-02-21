"En tres o cuatro años este será un país mejor" por reforma al Cootad, dice Herrería

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, aseguró que la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) permitirá que Ecuador sea un mejor país en el corto plazo. Herrería incluso afirmó que el presidente Daniel Noboa podrá concluir su mandato en 2029 con la tarea cumplida al frente de la República.

En entrevista con FM Mundo, el también exjuez de la Corte Constitucional señaló la importancia de la aprobación de la reforma al Cootad como una pieza clave para mejorar las finanzas de las localidades y del propio Estado. Según indicó, la reforma busca "armonizar la normativa con lo que está establecido en la Constitución, que señala los dos pilares fundamentales: el Presupuesto General del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo.

La UNE anunció movilizaciones en Ecuador por la reforma al Cootad, aprobada el 20 de febrero de 2026 con una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.



Los efectos de la reforma al Cootad pronto serán visibles

En ese sentido, el secretario jurídico Herrería sostuvo que "vamos a encontrar que en unos tres o cuatro años este será un país mejor. Solo con esta ley vamos a tener algún progreso. Si le añadimos otras leyes pendiente y otras que tenemos en mente, al término de este periodo el presidente Noboa podrá decir a los ecuatorianos que ha cumplido.

Herrería también insistió en que la reforma al Cootad contribuirá a que los GAD que ya venían haciendo un uso correcto de sus recursos sean mucho más eficientes en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, también alertó sobre las consecuencias del incumplimiento. "Las normas están hechas para ser cumplidas y, cuando no se cumplen, deben tener una sanción. Lo que se está exigiendo es que haya cumplimiento de la Constitución".

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) fue aprobada por la mayoría legislativa de ADN. Miguel Canales /Expreso

Herrería responde al anuncio de demandas contra reforma

Por otro lado, respecto al anuncio de demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Cootad, el secretario jurídico de la Presidencia sostuvo que no existe razón alguna para que estas sean tramitadas por la Corte Constitucional. "Para la redacción de esta ley hubo un aporte de los ministerios técnicos, del presidente y de un equipo multidisciplinario, para evitar defectos. Me he preocupado de elaborarla con la Constitución al lado y con los fallos de la Corte como referencia. Hay unidad de materia, hemos sustentado que existe una urgencia económica y hemos cumplido con todas las normas constitucionales. No encuentro razón alguna para que la Corte pueda dar paso a una petición como esta", comentó.

Además, Herrería también respondió a los señalamientos de varios alcaldes y prefectos en contra de la reforma al Cootad por una supuesta vulneración del principio de autonomía. "La autonomía no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. Se conserva y se respeta la autonomía, tanto que los GAD tienen la obligación de, en el último trimestre de cada año, elaborar el presupuesto de sus actividades para el año inmediato siguiente. Eso es autonomía".

