Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia
Enrique Herrería fue juez de la Corte Constitucional.Cortesía

"En tres o cuatro años este será un país mejor" por reforma al Cootad, dice Herrería

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, sostiene que el Gobierno prepara más leyes económicas urgentes

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, aseguró que la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) permitirá que Ecuador sea un mejor país en el corto plazo. Herrería incluso afirmó que el presidente Daniel Noboa podrá concluir su mandato en 2029 con la tarea cumplida al frente de la República.

RELACIONADAS

En entrevista con FM Mundo, el también exjuez de la Corte Constitucional señaló la importancia de la aprobación de la reforma al Cootad como una pieza clave para mejorar las finanzas de las localidades y del propio Estado. Según indicó, la reforma busca "armonizar la normativa con lo que está establecido en la Constitución, que señala los dos pilares fundamentales: el Presupuesto General del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo.

Los efectos de la reforma al Cootad pronto serán visibles

En ese sentido, el secretario jurídico Herrería sostuvo que "vamos a encontrar que en unos tres o cuatro años este será un país mejor. Solo con esta ley vamos a tener algún progreso. Si le añadimos otras leyes pendiente y otras que tenemos en mente, al término de este periodo el presidente Noboa podrá decir a los ecuatorianos que ha cumplido.

RELACIONADAS

Herrería también insistió en que la reforma al Cootad contribuirá a que los GAD que ya venían haciendo un uso correcto de sus recursos sean mucho más eficientes en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, también alertó sobre las consecuencias del incumplimiento. "Las normas están hechas para ser cumplidas y, cuando no se cumplen, deben tener una sanción. Lo que se está exigiendo es que haya cumplimiento de la Constitución".

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) fue aprobada por la mayoría legislativa de ADN
La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) fue aprobada por la mayoría legislativa de ADN.Miguel Canales /Expreso

Herrería responde al anuncio de demandas contra reforma

Por otro lado, respecto al anuncio de demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Cootad, el secretario jurídico de la Presidencia sostuvo que no existe razón alguna para que estas sean tramitadas por la Corte Constitucional. "Para la redacción de esta ley hubo un aporte de los ministerios técnicos, del presidente y de un equipo multidisciplinario, para evitar defectos. Me he preocupado de elaborarla con la Constitución al lado y con los fallos de la Corte como referencia. Hay unidad de materia, hemos sustentado que existe una urgencia económica y hemos cumplido con todas las normas constitucionales. No encuentro razón alguna para que la Corte pueda dar paso a una petición como esta", comentó.

RELACIONADAS

Además, Herrería también respondió a los señalamientos de varios alcaldes y prefectos en contra de la reforma al Cootad por una supuesta vulneración del principio de autonomía. "La autonomía no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. Se conserva y se respeta la autonomía, tanto que los GAD tienen la obligación de, en el último trimestre de cada año, elaborar el presupuesto de sus actividades para el año inmediato siguiente. Eso es autonomía".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad de Diario EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Fue para Yuyito o Laura León? La historia detrás de 'Talento de TV' de Willie Colón

  2. Aucas vs Mushuc Runa EN VIVO: detalles, alineaciones y dónde ver LigaPro 2026

  3. Detienen en Quito a dos policías que viajaban en un vehículo robado

  4. Capturan en Ecuador a alias Mizón, líder de Los Maracuchos requerido en Colombia

  5. Sergio Peña a juicio: El caso Danubio va por su noveno intento de instalar audiencia

LO MÁS VISTO

  1. Seis veces campeón con Barcelona SC: Víctor Mendoza necesita ayuda urgente

  2. Alerta en Quito: concesionaria fue clausurada por presunta estafa a clientes

  3. Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

  4. ¿Qué le pasó a Willie Colón? Esto es lo que se sabe

  5. Osasuna vs Real Madrid EN VIVO: hora y dónde ver el partido de LaLiga

Te recomendamos