Asamblea aprueba polémica reforma que regula los recursos de los GAD

El oficialismo y sus aliados aprobaron la reforma al Cootad, pese al reclamo de autoridades locales.

La asambleísta de ADN, Valentina Centeno, mocionó la aprobación del texto íntegro de la ley económcio urgente.

La Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero de 2026 la polémica reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el Ejecutivo. La ley, de carácter económico urgente, fue respaldada por la mayoría oficialista y sus aliados.

El polémico proyecto de ley económico urgente que regula los recursos de los GAD fue aprobada con 77 votos a favor, 71 en contra, dos abstenciones y una ausencia. Aunque que solicitó la reconsideración de la votación, la misma no fue acogida por el Pleno de la Asamblea.

Para el debate y la votación del informe para segundo debate del proyecto de reforma al Cootad, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, convocó a la sesión 72 del Pleno en la ciudad de Samborondón.

El oficialismo cuestiona a los GAD “irresponsables” y el "despilfarro" de recursos. La votación se realizará este viernes en Guayaquil.



Conoce los detalles de la reforma al Cootad y las posturas de cada bando 👉 https://t.co/YsdiuhqT47 pic.twitter.com/Y2maSEUx9c — Diario Expreso (@Expresoec) February 20, 2026

Reforma busca uso responsable de los recursos, según el oficialismo

La reforma al Cootad, según explicó en su momento el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad y eficiencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) mediante el uso responsable de sus recursos.

En ese sentido, la propuesta del Ejecutivo no solo limita el gasto, sino que procura garantizar recursos para inversión en los GAD, en obras como agua potable y el adecuado tratamiento y disposición de aguas residuales, conforme lo establece el artículo 198 del Cootad.

Autoridades cuestionan la reforma por supuesta vulneración de la autonomía

Previo a la sesión, varias autoridades locales, como los alcaldes de Quito y Cuenca, Pabel Muñoz y Cristian Zamora, así como las prefectas de Guayas y Pichincha, Marcela Aguiñaga y Paola Pabón, entre otras, cuestionaron la reforma al considerar que vulnera el principio de autonomía de los GAD.

El alcalde Zamora solicitó al presidente Niels Olsen ser recibido en comisión general durante el debate para presentar sus observaciones al segundo y definitivo debate del proyecto de ley económico urgente. Otras autoridades, como las prefectas Aguiñaga y Pabón, pidieron comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico, que tramitó el proyecto, con el fin de exponer sus observaciones.

En rueda de prensa, la asambleísta del oficialismo Valentina Centeno defendió la reforma al Cootad del Ejecutivo. Además, evitó referirse sobre la intervención de GRANASA. pic.twitter.com/HhgCJ4HAxn — Diario Expreso (@Expresoec) February 20, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad de Diario EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!