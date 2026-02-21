Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia
Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia, presentó la ley económica urgente a la Asamblea Nacional a finales de enero de 2026.KARINA DAFAS

Gobierno de Daniel Noboa se pronuncia ante posibles demandas contra reforma al Cootad

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, señaló que la reforma fue redactada pensando en la Corte

El Gobierno del presidente Daniel Noboa respondió este 20 de febrero de 2026 a los anuncios de demandas de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, indicó que la ley económica urgente fue redactada tomando en cuenta los criterios de la Corte Constitucional, por lo que ni habría razón alguna para dar paso a las demandas.

La reforma al Cootad fue hecha pensando en la Corte Constitucional

"Para la redacción de esta ley hubo un aporte de los ministerios técnicos, del presidente Daniel Noboa y de un equipo multidisciplinario, para evitar defectos. Me he preocupado de que esta ley esté acorde con la Constitución y con los fallos de la Corte. Hay unidad de materia, hemos sustentado que existe una urgencia económica y hemos cumplido con todas las normas constitucionales. No encuentro razón alguna para que la Corte pueda dar paso a una petición como esta", comentó el también exjuez de la Corte Constitucional.

"En tres o cuatro este será un país mejor", sostiene Enrique Herrería

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, además defendió la reforma al Cootad y señaló que los efectos del cambio se verán a mediano plazo. "Vamos a encontrar que en unos tres o cuatro años este será un país mejor. Solo con esta ley vamos a tener algún progreso. Si le añadimos otras leyes pendientes y otras que tenemos en mente, al término de este período el presidente Daniel Noboa podrá decir a los ecuatorianos que ha cumplido", acotó.

Gobierno de Noboa responde a las denuncias de alcaldes y prefectos

En ese sentido, el secretario jurídico Enrique Herrería también respondió a los alcaldes y prefectos que denunciaron que la reforma al Cootad vulnera la autonomía de los GAD. "La autonomía no puede ser sinónimo de irresponsabilidad. Se conserva y se respeta la autonomía, tanto que los GAD tienen la obligación de, en el último trimestre de cada año, elaborar el presupuesto de sus actividades para el año inmediato siguiente. Eso es autonomía", sostuvo.

El incumplimiento a la reforma al Cootad será sancionado, recuerda

Asimismo, Herrería recordó que el incumplimiento del 70-30 establecido en la reforma del Cootad conlleva sanciones para los GAD. "Esto va a contribuir que esos GAD que cumplen la norma vayan a ser muchos más eficientes para que redunde en beneficio para la colectividad. Las normas están hechas para ser cumplidas y cuando no son cumplidas tiene que tener una sanción. Lo que se está exigiendo es que haya el cumplimiento de la Constitución".

Movilizaciones por aprobación de la reforma al Cootad

La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció movilizaciones en Ecuador para el 13 de marzo de 2026 por la reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada el 20 de febrero de 2026 por una mayoría oficialista ajustada en la Asamblea Nacional. También marcharán para exigir seguridad, alza salarial, entre otros trmas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad de Diario EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Pabel Muñoz sobre Ley de GAD: "El Municipio defenderá su autonomía"

  2. Gobierno de Daniel Noboa se pronuncia ante posibles demandas contra reforma al Cootad

  3. Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años

  4. Alineaciones y previa de Barcelona SC vs Técnico Universitario por LigaPro 2026

  5. Radares salvavidas: una campaña busca frenar las muertes en las vías del Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Seis veces campeón con Barcelona SC: Víctor Mendoza necesita ayuda urgente

  2. Alerta en Quito: concesionaria fue clausurada por presunta estafa a clientes

  3. Tatiana Coronel ante rumores en Guayaquil: “No me interesa, que sigan hablando”

  4. Contrato de parquímetros en Samborondón factura millones bajo quejas de usuarios

  5. Rafael Correa a Tatiana Coronel: “Parece que el Gobierno ya se tomó Municipio”

Te recomendamos