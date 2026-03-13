¿Por qué no asistió la abogada de Aquiles Álvarez a su tercera imputación?

Se aplazó para el 16 de marzo la audiencia contra Aquiles Álvarez, aunque se intentó instalarla con defensores públicos

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras una audiencia en Quito, antes de su arresto.

La Fiscalía General del Estado informó este 13 de marzo que la audiencia de formulación de cargos contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, no se realizó debido a la ausencia de su defensa técnica. ¿Qué pasó?

Los motivos de la inasistencia

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Aunque el juez José Intriago Williams convocó el lunes 10 de marzo a la diligencia prevista para las 14:00 de este viernes 13 de marzo, la rapidez de la convocatoria no pudo superar los obstáculos críticos. El abogado Ramiro García explicó que, para que un defensor particular asuma formalmente el caso, se requiere la firma de autorización del procesado.

Debido al traslado de Álvarez a la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, dicha aceptación oficial solo pudo obtenerse la noche del 12 de marzo, señaló.

En el significa Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) consta que la abogada Estefany Alvear presentó un escrito la mañana de este 13 de marzo justificando su imposibilidad de asistir por un cruce de diligencias programadas con anterioridad: Debía acudir físicamente a las 15:00 en una extracción de información en Sangolquí (Pichincha) y previamente, asistió a la audiencia de apelación a la prisión preventiva del propio Álvarez, la cual terminó apenas a las 13:00 de este mismo día.

Una sanción que genera polémica

Pese a que la defensa solicitó formalmente el diferimiento de la fecha, el juez Intriago no dio paso al pedido y sancionó a la abogada Alvear con una multa de tres salarios básicos unificados (SBU). Esta decisión ha sido calificada como un "exceso" por el equipo legal. Según el Artículo 131, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), los jueces pueden imponer multas compulsivas y progresivas a los abogados que no asistan sin justificación, pero el monto máximo permitido por ley es de hasta dos salarios básicos.

Álvarez se encuentra en audiencia de apelación por el Caso Goleada. API

García habla de una "estrategia de agotamiento"

Ramiro García denunció una vulneración al derecho a la defensa y una persecución procesal: “La idea es taparnos con los procesos y matarnos por agotamiento, pero aquí nadie se cansa”. También con´tó que el juez intentó instalar la audiecia con defensores públicos.

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Este nuevo caso penal se desprende del incidente del 10 de febrero, cuando durante un allanamiento se reportó que Álvarez no portaba el grillete electrónico. García señaló este nuevo caso está en Samborondón, mientras los casos Triple A y Goleada radican en Quito, y que esto sumado a las limitacioens de visita en el centro penitenciario para obtener las firmas del alcalde vulneran el ejercio de la defensa.

Próxima fecha

Tras el incidente, el juez señaló una nueva fecha y hora para la diligencia: el próximo lunes 16 de marzo a las 13:00.

#ATENCIÓN | #Guayas: debido a que la defensa técnica de Aquiles Á. no se presentó, no se instala la audiencia de formulación de cargos por presunto incumplimiento de #DecisionesLegítimas de autoridad competente. pic.twitter.com/fk4q6spgzq — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 13, 2026

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