UNE convoca protestas por la reforma al Cootad en Ecuador

La Unión Nacional de Educadores (UNE) también presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma al Cootad

Durante la aprobación de la reforma al Cootad, grupos ciudadanos protestaron solicitando el archivo de la ley económico urgente.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció movilizaciones en Ecuador por la reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), aprobada el 20 de febrero de 2026 por una mayoría oficialista ajustada en la Asamblea Nacional.

Según informó la UNE, la movilización nacional será el viernes 13 de marzo de 2026, en Quito. La UNE, el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, entre otras organizaciones sindicales también se unirán para protestar para exigir seguridad, alza de sueldos y estabilidad laboral.

UNE presentará demanda de inconstitucionalidad

De igual forma, la UNE anuncio que, una vez publicada en el Registro Oficial, presentarán una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Cootad ante la Corte Constitucional para impugnar su legalidad y constitucionalidad.

El oficialismo y sus aliados aprobaron la reforma al Cootad, pese al reclamo de autoridades locales y otras bancadas de la Asamblea Nacional.



Así fue la votación 👉 https://t.co/eSVnLbZ958 pic.twitter.com/DnpW5xHW1T — Diario Expreso (@Expresoec) February 20, 2026

La "eficiencia en el gasto" es una excusa

La UNE también señaló que la reforma al Cootad pretende, bajo el pretexto de "eficiencia del gasto", limitar y reclasificar el uso de los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), afectando el presupuesto destinado a gasto corriente, inversión social y operatividad de instituciones.

Hay el riesgo de despido de docentes

"La educación no se sostiene solo con infraestructura, sino con docentes, personal administrativo, servicios de apoyo, condiciones laborales dignas. En el contexto de la educación municipal, que agrupa a 111 planteles, más de 1.900 docentes y más de 32.00 estudiantes a nivel nacional, esta reforma amenaza con generar despidos de personas, reducción de servicios sociales", acota.

Reforma al Cootad no fue socializada

Estos riesgos, según señala la UNE, no fueron socializados con la Asamblea Nacional durante el tratamiento de la reforma al Cootad. "La iniciativa fue tramitada sin la participación ni el debate que merece una norma de esta magnitud, y sin considerar las advertencias de sectores de la sociedad que han señalado las graves consecuencias que tendría su entrada en vigencia":

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad de Diario EXPRESO sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!