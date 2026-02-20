"Daniel Noboa odia a Guayaquil”: concejal afirma que se intenta destruir la ciudad

La concejal Emily Vera criticó al presidente Daniel Noboa y alertó que la reforma al Cootad pondría en riesgo a Guayaquil

La reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que este 20 de febrero se debate en segundo y definitivo informe en Samborondón, tensó el ambiente político en Guayaquil. Durante la sesión del Concejo Cantonal, la concejal Emily Vera criticó al Ejecutivo, advirtió sobre un eventual recorte de recursos para el cabildo y afirmó que el presidente Daniel Noboa “odia a Guayaquil”.

La edil sostuvo que el proyecto legal en discusión representa un retroceso para las competencias y políticas sociales que los municipios han desarrollado en los últimos años. “Estamos debatiendo una ley muy importante para el Municipio de Guayaquil y todos los municipios del país. Es una ley que busca retroceder los derechos que por años Guayaquil ha venido conquistando, como las escuelas municipales, las deportivas, las ambientales, los centros de equidad y justicia, que hoy corren un riesgo muy importante”, expresó en el pleno municipal.

Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras” Leer más

Riesgo de recorte por $80 millones

Vera señaló que, de aprobarse la reforma al Cootad impulsada por el Ejecutivo, Guayaquil podría sufrir una reducción cercana a los 80 millones de dólares en su asignación presupuestaria. A su juicio, el principal impacto recaería sobre el eje social del Municipio, cuyo presupuesto bordea los 82 millones.

(Le puede interesar leer: Paco Moncayo: “Una Asamblea tan mediocre, puede dañar las reformas al Cootad”)

“Para todos los beneficiarios de la política pública existe miedo porque el eje social del Municipio de Guayaquil tiene un presupuesto de 82 millones de dólares y esos prácticamente dejarían de existir si esa ley se aprueba hoy”, afirmó. La concejal hizo un llamado público a defender estos programas y a que otros concejos municipales del país se pronuncien frente al proyecto.

Añadió que la discusión no debe centrarse únicamente en obras físicas, sino en el efecto de las políticas públicas en la vida de la ciudadanía. “No es solo obra y cemento, sino cómo las políticas públicas transforman la vida de la gente. Está en riesgo todo el eje social de los municipios”, insistió.



Debate nacional se traslada a Samborondón

Las declaraciones se producen mientras la Asamblea Nacional sesiona en la Universidad Ecotec, en Samborondón, para tratar el informe para segundo debate de la reforma al Cootad. La sesión 72 del Pleno fue convocada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen.

En los exteriores del campus universitario, como publicó hace unos minutos EXPRESO, se concentraron ciudadanos con banderas de Ecuador y carteles de rechazo al Gobierno y de respaldo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en prisión preventiva (Caso Goleada). Los manifestantes pidieron el archivo del proyecto al considerar que afectaría los programas sociales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Ciudadanos se concentran en contra de las reformas al Cootad Leer más

Desde el Ejecutivo, el secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, ha señalado que la reforma busca fortalecer la sostenibilidad y eficiencia de los GAD mediante el uso responsable de sus recursos y garantizar inversión en servicios básicos como agua potable y tratamiento de aguas residuales.

“Hostigamiento institucional” al Municipio

En su intervención, Vera denunció que el Municipio de Guayaquil ha sido objeto de un “hostigamiento institucional” por parte del Gobierno central. “Nosotros, como Municipio de Guayaquil, hemos sufrido el hostigamiento institucional. Los compañeros directores lo sufren todos los días. Nosotros en el Concejo Municipal lo hacemos todos los días”, sostuvo.

Allanamiento fue ejecutado el 15 de febrero en la sede de Segura EP, en la ciudadela Martha de Roldós, en Guayaquil. ALEX LIMA

Aseguró que esta confrontación habría empezado con el proyecto para dotar de agua potable a familias de Monte Sinaí, lo que, según dijo, implicó una lucha de ocho meses. “Luego intentaron meterse con el Parque Samanes, que le pertenece a los guayaquileños. Tanto nos ha costado sacar adelante a Guayaquil, pero frente a la postura de los guayaquileños el Gobierno retrocedió y no nos quitó el parque”, señaló, en referencia al Parque Samanes.

La concejal también cuestionó actuaciones del Sercop y afirmó que el cabildo ha sufrido vulneraciones a sus derechos institucionales.

Críticas directas al presidente Noboa

Pugna entre la Policía y el Municipio por el uso de camionetas de Segura EP Leer más

El momento más tenso de su intervención llegó cuando se refirió directamente al mandatario. Vera calificó como irrespetuosas recientes declaraciones presidenciales hacia la institucionalidad municipal y el “sillón de Olmedo”, símbolo de la Alcaldía porteña.

(Le puede interesar leer: PSC alerta que reforma al Cootad viola la autonomía de los GAD)

“Yo sé que el señor Noboa nació 'la Yoni' (Estados Unidos) y que no conoce el orgullo de ser guayaquileño, pero nosotros nos sentimos de esta ciudad, tributamos en esta ciudad, la queremos y la vamos a defender”, manifestó.

“Quiero que lo sepa muy claro el Gobierno. Y me ratifico: Daniel Noboa odia a Guayaquil, está dispuesto a destruir a Guayaquil, así como tiene destruido al país”, sentenció durante su intervención.

Seguridad, educación y Segura EP

La edil también cuestionó la falta de inversión del Gobierno central en infraestructura educativa y seguridad en la ciudad. “¿Acaso Daniel Noboa ha venido a mejorar la infraestructura de las escuelas de Guayaquil? Se caen en pedazos. ¿Ha puesto un centavo para recuperar las UPC? Ha dejado a Guayaquil a su suerte”, expresó.

Finalmente, rechazó el allanamiento a la empresa municipal Segura EP, al que calificó como parte de una confrontación política. “Rechazamos totalmente el allanamiento de Segura EP, que fue una lucha de los guayaquileños, frente a un plan Fénix inexistente. Usan nuestros recursos para su Gobierno”, dijo.

Vera cerró su intervención defendiendo al alcalde Aquiles Álvarez y señalando que los recursos municipales pertenecen a la ciudad. “Que les quede claro: aquí no existe ningún alcalde criminal, sino un secuestrado político por el Gobierno de Daniel Noboa”, concluyó.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!