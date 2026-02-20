Paco Moncayo: “Una Asamblea tan mediocre, puede dañar las reformas al Cootad”

Exalcalde de Quito conversa con EXPRESO sobre su punto de vista a cerca de la propuesta del Ejecutivo y su impacto en los GAD

Paco Moncayo, exalcalde de Quito, considera que la propuesta del Ejecutivo, sobre las reformas al Cootad, pueden mejorarse.

Hoy, el Pleno de la Asamblea Nacional conocerá y debatirá el informe para segundo debate de la propuesta de reforma urgente al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), impulsada por el Gobierno. Sobre esto, Paco Moncayo, exalcalde de Quito, conversa con EXPRESO.

El 27 de enero, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Esta plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizado destinen el 70 % de su presupuesto a inversión y servicios públicos; el resto para el gasto corriente.

- ¿Estas reformas al Cootad son un ataque a la autonomía de los gobiernos locales o no?

- No. El Cootad es un instrumento jurídico fundamental para que el país funcione bien. Este código hay que defenderlo, hay que mantenerlo sin dejar de reconocer las arbitrariedades y abusos que han existido por parte de algunos gobiernos locales.

No veo que esta reforma que ha enviado sea negativa; no. Creo que más bien es positiva porque trata de frenar excesos, abusos.

- ¿Cómo cuáles?

- En primer lugar, usar el presupuesto para dar empleos a los coidearios, a los amigos. En Quito, la burocracia cómo se ha multiplicado, pero de una manera irresponsable. Entonces, la obra pública se ve perjudicada porque dedican recursos a dar empleo a los parientes, a los amigos, a los codearios e inflan la burocracia. Y me parece muy mal que haya alcaldes que se den el lujo de grandes farras, grandes espectáculos cuando estamos con las justas para poder mantener los programas de seguridad frente al crimen organizado.

- Entonces, ¿es viable fijar por ley una proporción rígida del presupuesto para inversión, considerando las realidades distintas de cada Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)?

- Mi advertencia es que hay una confusión en qué es gasto corriente y qué es inversión. En las reformas parecería que la salud y la educación no son gastos de inversión cuando, en cualquier país del mundo, la principal inversión es (la) inversión social. Inversión no quiere decir solo cemento, pavimento, ladrillo; no. Aquí en Quito hay programas de atención a la tercera edad, programas de atención para los niños, para las personas con discapacidades. Eso no se puede suprimir. Hay que reducir el número de concejales, hay que reducir el número de burócratas.

- En el debate público suele mencionarse que antes ciertos municipios destinaban más del 80 % a obras y servicios. ¿Esa realidad es aplicable en todos los cabildos o que se invierta el 70 % como dicta la reforma al Cootad?

- No es ningún problema. Además, les han dado plazos, no es que ahorita. Estos los tienen que ir alcanzando en varios años. O sea, la ley como les ha dado todas las facilidades.

- ¿Cree que la reforma al Cootad debería contemplar reglas diferenciadas para municipios más pequeños?

- Es muy importante, quizás, hacer una reforma a futuro a la Constitución y al Cootad. No se puede poner las mismas reglas para municipios pequeñitos que para las grandes alcaldías o distritos metropolitanos. Sin embargo, existe un Consejo Nacional de Competencias; si es que un GAD no está en condiciones de cumplir una competencia, ese Consejo puede atribuirla a otro nivel de gobierno, (y, a su vez) tiene la obligación de capacitar a ese GAD. (Pero, también) el distrito metropolitano de Quito no ha cumplido con la elaboración del estatuto autonómico y lo administran como si fuera un cantón de 50.000 habitantes. Todo ese hay que ordenar.

- ¿Cómo evitar que un debate técnico sobre sostenibilidad fiscal termine politizándose?

- Todo se politiza en este país, porque no se va a debatir las cosas por el fondo y por el valor de lo que se está discutiendo, (sino que) se va a cumplir la orden del presidente (Daniel Noboa) o la orden de (Rafael) Correa (expresidente). Entonces, (con) una Asamblea tan mediocre, puede ser que dañen este proyecto, en lugar de mejorarlo. (No obstante,) Si es que se sientan, si es que abren los ojos, si es que leen bien el Cootad, no hay por qué no puedan llegar a un acuerdo; (pero) si va a cumplir consignas, se politizará el tema.

- ¿Cree que el calendario electoral puede influir en la narrativa con la que se presenta la reforma?

- Pues, ya está influyendo.

Si quieren usar esta reforma a la ley para promocionar sus candidaturas, lo cual a mi juicio es innoble, ya es otro tema.

¿Usted cree que estas reformas debieron presentarse antes de la temporada electoral?

- Ya está presentada. Lo que hay que exigir es que se la trate con seriedad, pensando en la gente; el fondo de la reforma es bueno. Que se pueda mejorar el proyecto, no hay duda.

- ¿Estas regulaciones en el Cootad pueden influir en que los alcaldes que quieran reelegirse puedan hacer o no sus obras sociales?

- No les va a afectar en mucho en cifras porque simplemente es progresivo. O sea, el primer ajuste casi no se va a sentir. Es pura politiquería de los ya candidatos y también parte de la pelea de correístas y novoístas. El resto estamos ahí, viendo a este par de movimientos disputar el poder sin poder dar soluciones ni al país ni a los gobiernos autónomos centralizados.

- ¿En esta reforma faltaría incluir algo adicional?

- Sí, lo esencial, diferenciar qué son gastos de inversión de gastos corrientes.

