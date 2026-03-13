Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil responde al MIT por reforma de estatuto

Pidió precisar las bases legales para reformar su estatuto, mientras recuerda que la concesión del aeropuerto rige hasta 2031

En un oficio de nueve páginas fechado el 12 de marzo de 2026, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil respondió al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) sobre la controversia generada por la solicitud de iniciar un proceso de reforma integral de su estatuto.

El documento, firmado por el gerente Carlos Baquerizo Jalil, fue dirigido al subsecretario encargado de Transporte Aéreo del MIT, Carlos Mora Estrella.

Contrato de concesión del aeropuerto sigue vigente hasta 2031

En la respuesta oficial se recuerda que el 27 de febrero de 2004 se suscribió el contrato de Concesión entre la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil —fundación de la Municipalidad de Guayaquil—, la concesionaria Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A. (TAGSA) y el Municipio.

El contrato de concesión del aeropuerto de Guayaquil se mantiene vigente hasta el 27 de julio de 2031, señala el documento.

Cuestionamientos al pedido del Ministerio

La institución expone varios argumentos jurídicos frente a la interpretación del Ministerio sobre las competencias aeroportuarias.

Entre ellos señala que:

La interpretación del MIT omite el régimen constitucional de competencias concurrentes, previsto en el artículo 260 de la Constitución.

La rectoría del Estado central no implica intervenir en la organización interna de una fundación municipal, cuya estructura se rige por el Código Civil y sus propios estatutos.

La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados impide la interferencia externa en sus competencias, conforme a los artículos 5 y 6 del COOTAD.

Las aclaraciones que pide la Autoridad Aeroportuaria

Con el objetivo de garantizar el principio de seguridad jurídica y motivación de los actos administrativos, la Autoridad Aeroportuaria solicitó al Ministerio precisar varios aspectos antes de responder al pedido de reforma estatutaria.

Entre las consultas planteadas están:

Qué disposiciones específicas del estatuto de la Autoridad Aeroportuaria se consideran incompatibles con el ordenamiento jurídico vigente.

Qué norma constitucional, legal o reglamentaria justificaría la reforma solicitada.

Cuál sería el alcance concreto de la reforma estatutaria planteada por el Ministerio.

Si existe un informe técnico o jurídico que sustente la necesidad de dicha modificación.

En el documento, la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil también reiteró su disposición a mantener coordinación con el Gobierno central.

La institución señaló que continuará colaborando con las autoridades del Estado en el cumplimiento de las normas técnicas aeronáuticas y las políticas públicas del sector, dentro del marco de competencias establecido por la Constitución y la ley.

Tatiana Coronel, alcaldesa (s) de Guayaquil, se pronunció

En la sesión del Concejo Cantonal del jueves 12 de marzo, la alcaldesa encargada de Guayaquil, Tatiana Coronel, se refirió a esta situación. "Si algo funciona bien, no lo dañen”, fue la frase que soltó en el Salón de la Ciudad. “Vamos a defender la autonomía local. El aeropuerto le pertenece a la ciudad de Guayaquil. En Ecuador la Constitución reconoce la autonomía de los gobiernos autónomos; si el Municipio administra el aeropuerto, quitarle esa competencia lo tomamos como una centralización del poder, lo cual sería un retroceso”, expresó Coronel.

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