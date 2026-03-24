Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Editoriales

Editorial | Silencio sospechoso

Transparencia y rendición de cuentas son indispensables ante cifras millonarias anunciadas sin detalle

El dinero incautado en operativos, que ya suma algunos millones, no puede quedar librado al azar ni a explicaciones imprecisas. La ciudadanía tiene derecho a que la Fiscalía le informe con claridad a qué corresponden esos recursos y cuál es la cadena de custodia que se está aplicando para evitar pérdidas, desvíos o irregularidades futuras. Sin transparencia, cualquier logro pierde legitimidad.

No basta con que la Fiscalía y el Gobierno, por separados, anuncien montos o presenten resultados de forma fragmentada. Es indispensable detallar qué parte de lo incautado está en efectivo, cuánto permanece en cuentas bancarias y qué proporción corresponde a bienes muebles e inmuebles. La opacidad, en este contexto, solo alimenta dudas y debilita la confianza pública. Más aún, esos montos resultan insignificantes frente a otras cifras millonarias que ministros de Estado reseñan, asegurando que se han asestado duros golpes a las economías criminales. El Gobierno debe explicar con precisión cómo se llegó a esa cifra y bajo qué criterios se la sostiene.

Los ecuatorianos merecen información verificable que permita evaluar si medidas como los toques de queda han valido la pena. Cuando las respuestas no llegan, el silencio deja de ser prudente y se vuelve, inevitablemente, sospechoso.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Silencio sospechoso

  2. Rosa Torres Gorostiza | Y las vacunas se siguen cobrando

  3. Diana Acosta-Feldman | Niños en las redes

  4. Rafael Oyarte | Política y justicia constitucional

  5. Paúl E. Palacios | Cómo va el optimismo en el mundo

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador pidió a España no difundir audio de alias Pipo: esta es la razón

  2. Ecuador vs Marruecos en Madrid dónde ver EN VIVO, hora del juego y la señal de TV

  3. Lo que Aquiles Álvarez le gritó a su esposa a la salida de audiencia en La Libertad

  4. Programador vinculado a Roblox enfrenta 40 cargos por delitos de pornografía infantil

  5. Ecuatoriana Yanna Guillín marca récord internacional de trail running en Bolivia