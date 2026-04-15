EN VIVO | Bayern Múnich vs Real Madrid HOY: Hora, dónde ver y alineaciones en la Champions League

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Bayern recibe al Real Madrid este 15 de abril para definir el pase a semis de Champions.



Tras el 2-1 en la ida, los alemanes buscan el triplete y Madrid evitar una temporada vacía.



Kompany y Arbeloa tendrían listos los onces con Luis Díaz y Mbappé como protagonistas en el Allianz Arena.

El fútbol europeo se detiene este miércoles 15 de abril. El Allianz Arena será el epicentro de una batalla táctica y emocional cuando el Bayern Múnich y el Real Madrid definan al semifinalista de la Champions League. Tras el asalto bávaro en el Santiago Bernabéu (2-1), el conjunto de Vincent Kompany llega con la ventaja, pero frente a ellos está un Madrid que ha hecho de lo imposible su rutina.

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El balance histórico entre estos dos gigantes es, sencillamente, poético. Tras 29 enfrentamientos, la balanza apenas se inclina: 13 victorias blancas frente a 12 bávaras. Sin embargo, la estadística reciente añade una presión extra para los locales; el Bayern no elimina al Madrid desde aquella mítica tanda de penales en la temporada 2011/12.

Desde entonces, el cruce tiene un aura de "final anticipada": el equipo que sale airoso de esta llave ha terminado alzando la "Orejona" en 2014, 2017, 2018 y 2024.

Real Madrid visita a Bayern Múnich en la vuelta de los cuartos de final de Champions Leauge.CORTESIA

Para el Bayern, el objetivo es ambicioso: mantener vivo el sueño de un tercer triplete histórico (Liga, Copa y Champions). Para el Real Madrid, el "Rey de Copas", el partido es una cuestión de supervivencia. Tras 15 títulos europeos, los merengues buscan evitar un año en blanco y reafirmar su hegemonía en el continente.

El Bayern cortó en la ida una racha de nueve partidos del Real Madrid sin perder ante ellos. Este miércoles, los españoles deberán apelar a la épica para no despedirse de Europa antes de tiempo.

Alineaciones de Bayern Múnich y Real Madrid

Bayern de Múnich (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane

Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane Real Madrid (4-4-2 en rombo): Lunin; Trent, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Bellingham, Arda Guler, Brahim; Vini y Mbappé.

Bayern vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido

El compromiso de revancha entre los alemanes se jugará desde las 14:00 (hora de Ecuador) este miércoles 15 de abril. Los aficionados de ambos clubes podrán disfrutarlo en la señal de ESPN y la plataforma digital Disney+ Premium.