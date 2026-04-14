Independiente oficializó el traspaso de Johan Martínez a Newcastle United: Estas son las condiciones

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Esto debes saber IDV oficializa venta de Johan Martínez al Newcastle; el juvenil de 16 años irá a la Premier en 2027.



La joya ecuatoriana seguirá en Sangolquí hasta la mayoría de edad tras un acuerdo millonario.

Sin debutar en primera, Martínez emula a Lerma y Ordóñez como nueva exportación de élite a Europa.

Sin debutar en primera, Martínez emula a Lerma y Ordóñez como nueva exportación de élite a Europa. Sin debutar en primera, Martínez emula a Lerma y Ordóñez como nueva exportación de élite a Europa.

Independiente del Valle (IDV) ha vuelto a sacudir el mercado de fichajes internacional. Este martes 14 de abril, el conjunto Rayado oficializó el traspaso de su joven promesa, Johan Martínez, al Newcastle United de la Premier League inglesa.

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La transferencia reafirma el modelo de éxito del club ecuatoriano, que sigue consolidándose como la principal exportadora de talento en Sudamérica hacia las ligas de élite en Europa.

Pese a la magnitud del acuerdo, la joya de 16 años no partirá de inmediato. Siguiendo la normativa FIFA sobre traspasos de menores de edad y la estrategia de maduración del club, Martínez permanecerá en las filas de IDV hasta julio de 2027, momento en el que cumplirá la mayoría de edad.

Johan Martínez delantero de la Sub 17 de Ecuador.Cortesía

"Anunciamos con orgullo la transferencia de Johan Martínez al Newcastle United. Johan seguirá su formación en casa, avanzando paso a paso hasta integrarse al club inglés al cumplir los 18 años", dicta el comunicado oficial del equipo.

Lo más llamativo de esta operación es que Martínez aún no debuta en el primer equipo de la LigaPro. Sin embargo, su rendimiento en las categorías formativas y su proyección internacional han sido suficientes para convencer a los "Magpies".

El club destacó que el jugador es producto de su metodología integral, la cual equilibra el alto rendimiento deportivo con la educación y los valores humanos.

Así juega Johan Martínez, juvenil fichado por Newcastle

Las transferencias recientes de Independiente del Valle

El caso de Martínez no es aislado. Su venta replica el modelo de éxito aplicado recientemente con otros juveniles de la institución:

Deinner Ordóñez (Chelsea)

Justin Lerma (Borussia Dortmund)

Hermanos Hólger y Edwin Quintero (Arsenal)

Presente de Johan Martínez con la Tricolor Sub-17

Actualmente, el atacante se encuentra concentrado con la Selección de Ecuador Sub-17. Tras liderar el Grupo A, Martínez y el combinado nacional se preparan para enfrentar a Argentina (jueves 16 de abril) en las semifinales del Sudamericano de la categoría, donde el nuevo fichaje del Newcastle buscará ratificar por qué los ojos del mundo están puestos sobre él.