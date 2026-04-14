EN VIVO | Atlético de Madrid vs FC Barcelona HOY: Hora y canales dónde ver la Champions League

Publicado por Christian Macías Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Barca busca semis de Champions este 14 de abril ante el Atleti sin Cubarsí ni Raphinha.

Flick define el futuro de su proyecto europeo en el Metropolitano bajo el arbitraje de Makkelie.



El conjunto culé necesita remontar en Madrid para sellar su regreso a la élite continental.

El destino europeo del FC Barcelona se define este martes 14 de abril en la capital española. Tras una temporada de altibajos, el conjunto dirigido por Hansi Flick encara el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid con la obligación de alcanzar la excelencia para asegurar su presencia entre los cuatro mejores del continente.

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Este compromiso no representa únicamente una oportunidad deportiva, sino que constituye la prueba de fuego definitiva para la consolidación de un proyecto técnico que necesita un golpe de autoridad en el escenario internacional para validar sus recientes síntomas de mejoría.

El desafío para la escuadra azulgrana adquiere tintes de épica debido a las sensibles ausencias en su esquema titular. La baja de Pau Cubarsí en la retaguardia y la falta de desequilibrio de Raphinha en el frente de ataque obligarán a Flick a reajustar sus piezas en un escenario históricamente hostil.

Barcelona llega a Madrid en busca del milagro de la remontada.EFE

Pese a contar con una convocatoria competitiva y cargada de talento individual, el equipo es consciente de que la calidad técnica podría resultar insuficiente ante la intensidad característica del feudo colchonero.

Bajo la estricta conducción arbitral de Danny Makkelie, el Barcelona deberá combinar una ejecución táctica impecable con una resistencia anímica inquebrantable para materializar la remontada y mantener vivo el sueño de la sexta corona europea.

Alineaciones de Atlético de Madrid y FC Barcelona

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Llorente, Koke; Simeone, Griezmann, Lookman; Julián.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Èric Garcia, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Gavi, Fermín; Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski.

Dónde ver Atlético de Madrid vs FC Barcelona en Champions League

El nuevo encuentro entre Atlético de Madrid y FC Barcelona, por la definición de los cuartos de final de Champions se podrá disfrutar por las señales de ESPN y Disney+ Premium desde las 14:00 (hora de Ecuador).