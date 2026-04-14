Dos accidentes en la avenida Simón Bolívar complicaron el tráfico en Quito

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Dos accidentes en la av. Simón Bolívar este 14 de abril tras lluvias, reportados por ECU 911 y AMT.

Choque de cinco vehículos en Guápulo causó congestión en sentido sur‑norte, sin heridos.

Siniestro en Zámbiza y vehículo averiado en Los Bañistas obligaron cierres parciales y desvíos temporales.

El ECU 911 y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) registraron dos accidentes de tránsito en la avenida Simón Bolívar este 14 de abril de 2026, en los sectores de Guápulo y en Zámbiza, en el norte de Quito. Según los reportes, no hubo heridos.

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El servicio de emergencia señaló que el siniestro vial ocurrido en Guápulo se originó por un choque entre cinco vehículos. En imágenes que emitió la entidad se observa que los autos y una camioneta quedaron detenidos en los carriles izquierdo y central de la avenida, en sentido sur - norte.

Los agentes de la AMT llegaron al lugar y controlaron el paso, ya que los vehículos siniestrados bloquearon la circulación vehicular, por lo que se generó congestión en ese tramo. En este caso no hubo personas afectadas.

El otro accidente, en cambio, ocurrió a la altura de Zámbiza y en sentido norte - sur. En ese siniestro, la Agencia suspendió el paso y luego reanudó la circulación vehicular.

Vehículo se averió en la avenida

Los accidentes de este martes se registraron luego de una intensa lluvia que cayó en la capital durante la tarde y noche del lunes.

Además de los percances, la AMT reportó que un vehículo se averió en la misma vía, a la altura del redondel de Los Bañistas, lo que provocó el cierre del tránsito en un carril de la av. Simón Bolívar, en sentido Cumbayá Quito.

🚨#CierreVialQuito | Por vehículo averiado



📍Sector: Redondel de los bañistas

🛣️ Dirección: av. Simón Bolívar

🚧 Cierre: carril derecho sobre la av. Simón Bolívar

🔄 Sentido: Cumbayá-Quito



⚠️ Conduce con precaución pic.twitter.com/8ApasPIaEa — AMTQuito (@AMT_Quito) April 14, 2026

La entidad recomendó a los conductores que circulen con precaución y que respeten las señales de tránsito, ya que, de acuerdo con la previsión del clima del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la alerta de lluvias se extenderá hasta este miércoles 17 de abril.