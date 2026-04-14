TV
Henry Bustamante se incorpora a los noticieros comunitarios sin dejar En contacto
El presentador y reportero del matinal del Canal del Cerro asumirá un nuevo reto a partir del próximo mes. Se siente entusiasmado
El presentador de En contacto Henry Bustamante va a integrarse al equipo de noticias de Ecuavisa a partir del 4 de mayo. Su participación incluirá los informativos mañaneros, antes y después de Contacto directo, sin dejar el matinal de las 10:00.
Con su incorporación y otros ajustes, el canal busca fortalecer su franja informativa de la mañana, un proyecto que venía desarrollándose desde hace algunos años y que, finalmente, se concreta.
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Henry, quien suma dos décadas en la empresa, apareció en sus redes sociales junto a Samantha Mora y Fernando Terranova.
Veinte años en Ecuavisa
Cuenta con experiencia en producción, reportería, especialmente en temas comunitarios y de farándula y conducción.
En diciembre de 2024 recibió el reconocimiento Voces por la Libertad, otorgado por la Cámara de Comercio de Guayaquil.
El 20 de este mes celebrará un año más de vida, al día siguiente, Gaby Díaz festejará también su cumpleaños.