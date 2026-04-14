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Henry Bustamante se incorpora a los noticieros comunitarios sin dejar En contacto

El presentador y reportero del matinal del Canal del Cerro asumirá un nuevo reto a partir del próximo mes. Se siente entusiasmado

Henry Bustamante tiene 20 años en Ecuavisa.

Henry Bustamante tiene 20 años en Ecuavisa.ARCHIVO EXPRESO

Ingrid Balseca
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Ingrid Balseca

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El presentador de En contacto Henry Bustamante va a integrarse al equipo de noticias de Ecuavisa a partir del 4 de mayo. Su participación incluirá los informativos mañaneros, antes y después de Contacto directo, sin dejar el matinal de las 10:00.

Con su incorporación y otros ajustes, el canal busca fortalecer su franja informativa de la mañana, un proyecto que venía desarrollándose desde hace algunos años y que, finalmente, se concreta.

Henry, quien suma dos décadas en la empresa, apareció en sus redes sociales junto a Samantha Mora y Fernando Terranova.

Veinte años en Ecuavisa

Cuenta con experiencia en producción, reportería, especialmente en temas comunitarios y de farándula y conducción.

En diciembre de 2024 recibió el reconocimiento Voces por la Libertad, otorgado por la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El 20 de este mes celebrará un año más de vida, al día siguiente, Gaby Díaz festejará también su cumpleaños.

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