Henry Bustamante se incorpora a los noticieros comunitarios sin dejar En contacto

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

El presentador de En contacto Henry Bustamante va a integrarse al equipo de noticias de Ecuavisa a partir del 4 de mayo. Su participación incluirá los informativos mañaneros, antes y después de Contacto directo, sin dejar el matinal de las 10:00.

Con su incorporación y otros ajustes, el canal busca fortalecer su franja informativa de la mañana, un proyecto que venía desarrollándose desde hace algunos años y que, finalmente, se concreta.

Henry, quien suma dos décadas en la empresa, apareció en sus redes sociales junto a Samantha Mora y Fernando Terranova.

Veinte años en Ecuavisa

Cuenta con experiencia en producción, reportería, especialmente en temas comunitarios y de farándula y conducción.

En diciembre de 2024 recibió el reconocimiento Voces por la Libertad, otorgado por la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El 20 de este mes celebrará un año más de vida, al día siguiente, Gaby Díaz festejará también su cumpleaños.