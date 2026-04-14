De Celia Cruz a Oasis: estos son los nuevos ingresos al Rock and Roll Hall of Fame 2026

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El museo del Rock and Roll Hall of Fame está ubicado en Cleveland, Ohio , y recibe miles de visitantes cada año.

, y recibe miles de visitantes cada año. La ceremonia suele incluir presentaciones únicas donde artistas de distintas generaciones comparten escenario.

donde artistas de distintas generaciones comparten escenario. Desde 2012, el público puede votar en línea, y esos votos se suman al proceso oficial de selección.

La lista oficial de los nuevos ingresos al Rock and Roll Hall of Fame 2026 ya fue revelada, marcando uno de los momentos más esperados del calendario musical. Como cada año, la selección reconoce a artistas, productores y figuras clave cuya trayectoria ha dejado una huella significativa en la historia de la música.

La edición de este año destaca por su diversidad tanto en géneros como en generaciones: desde el hip-hop de Wu-Tang Clan hasta el heavy metal de Iron Maiden, pasando por el soul elegante de Sade y el britpop de Oasis, la selección abarca distintas formas de entender la música. Además, las categorías incluyen no solo a intérpretes, sino también a figuras influyentes y talentos detrás de escena.

¿Qué es el Rock and Roll Hall of Fame y cómo funciona?

El Rock and Roll Hall of Fame es una de las instituciones más prestigiosas de la música a nivel global. Más allá de su nombre, no se limita únicamente al rock: reconoce a artistas de géneros como pop, hip-hop, R&B o música latina que hayan marcado un antes y un después en la industria.

Lo cierto es que el proceso de selección es riguroso, pues para ser elegible, un artista debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes. A partir de ahí, un comité de expertos compuesto por historiadores, críticos y profesionales de la industria definen una lista de nominados basada en criterios como influencia, innovación, impacto cultural y legado

La "clase" de 2025 estuvo encabezada por Cyndi Lauper, Outkast y The White Stripes.Expreso

Finalmente, más de mil votantes, entre artistas, productores y especialistas, eligen a los ingresados. A esto se suma el voto del público, que también influye en el resultado final, finalmente los seleccionados se distribuyen en distintas categorías, como intérpretes, influencia temprana y excelencia musical.

Una generación diversa e influyente: los seleccionados de 2026



En la categoría de intérpretes, la lista reúne nombres que han definido distintos momentos de la música contemporánea. Iron Maiden, por ejemplo, logra finalmente su ingreso tras años de ser considerado una deuda pendiente del Hall of Fame. La banda británica no solo popularizó el heavy metal a nivel global, sino que construyó una estética y narrativa propia que influyó en generaciones enteras.

Por su parte, Oasis se consolida como uno de los nombres clave del britpop; con una identidad marcada por la actitud y himnos generacionales, el grupo liderado por los hermanos Gallagher definió el sonido de los años 90 en el Reino Unido y más allá.

También destaca la inclusión de Wu-Tang Clan, colectivo fundamental en la evolución del hip-hop, así como Luther Vandross, cuya voz dejó una huella profunda en el R&B. A ellos se suman Phil Collins en su faceta como solista, Billy Idol como ícono del punk-pop, y Joy Division/New Order, reconocidos como una evolución artística única dentro del post-punk y la música electrónica.

En las categorías especiales, nombres como Fela Kuti, Queen Latifah y MC Lyte refuerzan la influencia global del hip-hop y el afrobeat, mientras que figuras como el productor Rick Rubin destacan el rol clave de quienes trabajan detrás de escena.

Celia Cruz: un legado que trasciende décadas

Uno de los reconocimientos más significativos de esta edición es el otorgado a Celia Cruz en la categoría de Influencia Temprana. Conocida como "La Guarachera de Cuba", su impacto va mucho más allá de la música tropical.

Su carrera ayudó a posicionar los ritmos latinos en escenarios internacionales, abriendo camino para futuras generaciones de artistas. Su estilo, energía y voz inconfundible la convirtieron en un símbolo cultural, no solo para la comunidad latina, sino para la música global.

Sheila E., Jennifer Lopez y Gloria Estefan son algunas de las "influenciadas" por Celia, según la organización.Expreso

El reconocimiento dentro del Hall of Fame confirma su papel como una de las figuras más influyentes en la evolución de la música popular, destacando cómo su legado sigue vigente décadas después.

¿Cuándo y cómo ver la ceremonia?



La ceremonia oficial se celebrará el próximo 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Como es tradición, el evento reunirá a los artistas homenajeados en una gala que combina presentaciones en vivo y discursos de inducción.

Para el público en Ecuador y otros países de la región, la ceremonia podrá seguirse a través de plataformas de streaming como Disney+, además de una emisión especial posterior en televisión. Se espera que, como en ediciones anteriores, el evento genere gran repercusión en redes sociales.

Cada nueva edición del Rock and Roll Hall of Fame no solo reconoce trayectorias individuales, sino que también traza un mapa de la evolución de la música a lo largo del tiempo. La "clase" de 2026 confirma que el concepto sigue expandiéndose, integrando sonidos, culturas y generaciones.

Con nombres que van desde pioneros hasta referentes contemporáneos, esta selección reafirma que la música, en todas sus formas, sigue siendo un reflejo vivo de su época.