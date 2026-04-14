Alineaciones, a qué hora y dónde ver EN VIVO Liga de Quito vs Mirassol | Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Liga de Quito tiene una gran oportunidad de convertirse en líder del Grupo G si consigue una victoria ante el equipo brasileño Mirassol, cuando se enfrenten en la segunda fecha de la competencia.

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El compromiso se disputará este martes 14 de abril de 2026, desde las 21:00 (hora de Ecuador), en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde los albos buscarán imponer su localía y dar un paso firme hacia la clasificación a los octavos de final.

Liga de Quito quiere adueñarse del liderato

El equipo dirigido por Tiago Nunes llega motivado tras su triunfo en el debut ante Always Ready, resultado que lo dejó en la segunda posición con tres puntos.

Liga de Quito venció a Always Ready en el estreno de la Copa Libertadores 2026.EFE

Ahora, ante su hinchada, el conjunto universitario apunta a quedarse con la cima del grupo y encaminar su clasificación a los octavos de final.

Nunes y su estrategia para quedarse con la cima

Para este encuentro, Liga contará con sus principales figuras ofensivas, como Janner Corozo, Deyverson y Gabriel Villamil, quienes serán claves para romper la defensa rival.

La probable alineación alba sería: Gonzalo Valle; José Quintero, Richard Mina, Luis Segovia, Leonel Quiñónez; Jesús Pretell, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Janner Corozo, Yerlin Quiñónez y Deyverson.

Mirassol, un líder que no quiere ceder terreno

Por su parte, Mirassol llega como líder del Grupo G tras vencer a Lanús en la primera jornada. El equipo brasileño, dirigido por Rafael Guanaes, buscará sumar en la altura de Quito para mantenerse en lo más alto.

El ataque visitante estará comandado por Nathan Fogaca, acompañado por Edson Carioca y Firmino Negueba.

La probable alineación de Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Lucas Oliveira, Victor Luis; Aldo Filho, Neto Moura, Edson Carioca, Firmino Negueba, Eduardo; Nathan Fogaca.

Dónde ver Liga de Quito vs Mirassol EN VIVO

El partido será transmitido en Ecuador y toda Sudamérica a través de la señal de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Estadísticas de Liga de Quito y Mirassol