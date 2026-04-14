American Music Awards 2026: qué esperar y quiénes lideran las nominaciones

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los AMAs son la única gran premiación donde los ganadores se definen completamente por votos del público.



El K-pop y la música latina han ganado cada vez más presencia en nominaciones en los últimos años.



han ganado cada vez más presencia en nominaciones en los últimos años. La gala suele generar tendencias globales en redes sociales durante toda la noche.

La carrera por uno de los premios más importantes de la música ya comenzó, pues este 14 de abril se reveló oficialmente la lista completa de nominados a los American Music Awards 2026, marcando el inicio de una nueva edición cargada de grandes nombres, nuevas promesas y una competencia bastante reñida.

La gala, que corresponde a la edición número 52, se celebrará el próximo 25 de mayo en Las Vegas y estará conducida por Queen Latifah. Con un total de 50 categorías, los AMAs vuelven a posicionarse como una de las premiaciones más amplias del calendario musical, combinando lo más escuchado del año con el pulso real del público.

Lo cierto es que en los últimos años, los premios han ampliado su alcance más allá del mercado estadounidense bajo la presencia de artistas latinos, del K-pop y de otras escenas globales evidencia cómo la industria musical actual funciona sin fronteras, convirtiendo a esta gala en un reflejo directo de lo que domina las plataformas y las audiencias, los AMAs funcionan como un "termómetro" de lo que está sonando y conectando en todo el mundo.

Primero, qué son los American Music Awards

Taylor Swift es la persona con más AMAs de la historia, con un total de 40 premios hasta la fecha.Cortesía

Los American Music Awards fueron creados en 1973 con una propuesta clara: premiar a los artistas más populares según el público. A diferencia de otras ceremonias donde votan expertos o academias, en los AMAs son los fans quienes tienen la última palabra.

Las nominaciones se basan en indicadores como ventas, reproducciones en streaming, impacto en radio y actividad en redes sociales. Sin embargo, el factor decisivo es la votación abierta, lo que convierte a estos premios en una muestra real del gusto del público.

Este enfoque los diferencia dentro de la industria, ya que no solo reconocen calidad artística, sino también conexión con la audiencia. Por eso, su lista de nominados suele coincidir con lo más escuchado del momento, mezclando superestrellas consolidadas con artistas emergentes.

Cuáles son las categorías y nominados principales

Si bien la lista completa de nominados alcanza las 50 categorías, algunas concentran la mayor atención mediática. En esta edición, Taylor Swift lidera con 8 nominaciones, seguida por Sabrina Carpenter, Morgan Wallen y SOMBR, quienes suman 7 cada uno.

Estas categorías principales reúnen a los nombres más influyentes del año y permiten entender qué artistas han dominado tanto en popularidad como en impacto cultural.

Artista del Año

Nominados a Artista del AñoExpreso

Bad Bunny

Bruno Mars

BTS

Harry Styles

Justin Bieber

Kendrick Lamar

Lady Gaga

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Mejor Nuevo Artista

Nominados a Mejor Nuevo Artista.Expreso

Alex Warren

Ella Langley

KATSEYE

Leon Thomas

Olivia Dean

SOMBR

Álbum del Año

Cardi B - AM I THE DRAMA?

Fuerza Regida - 111xpantia

Justin Bieber - SWAG

Lady Gaga - Mayhem

Morgan Wallen - I'm The Problem

Olivia Dean - The Art of Loving

Playboi Carti - MUSIC

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Tate McRae - So Close To What

Taylor Swift - The Life of a Showgirl

Canción del Año

Alex Warren - Ordinary

Ella Langley - Choosin' Texas

The Singing Voices of HUNTR/X - Golden

Kehlani - Folded

Leon Thomas - MUTT

Morgan Wallen - I'm The Problem

Olivia Dean - Man I Need

Sabrina Carpenter - Manchild

SOMBR - back to friends

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor Video Musical

KATSEYE - Gnarly

ROSALÍA, Björk & Yves Tumor - Berghain

Sabrina Carpenter - Manchild

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Tyla - CHANEL

Otros nombres que también destacan en la lista de nominados son: Twenty One Pilots, quienes compiten en Mejor Artista Rock/Alternativo y Mejor Álbum de este mismo género por Breach; The Marías, presentes en Mejor Artista Rock/Alternativo y Breakout Tour; y Zara Larsson, con una fuerte presencia en Breakthrough Pop Artist y Breakthrough Album of the Year gracias a Midnight Sun.

A ellos se suma Shakira, nominada a Gira del Año por Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y a Mejor Artista Femenina Latina, así como Tame Impala, que además de su colaboración con JENNIE, figura en Mejor Artista Rock/Alternativo y Mejor Álbum con Deadbeat.

¿Cómo votar y ver los American Music Awards 2026?

A diferencia de otras premiaciones, en los American Music Awards el público tiene un rol central: los ganadores se definen completamente a partir de los votos de los fans. Por eso, el proceso está diseñado para ser accesible y permitir la participación global.

Existen dos formas principales de votar:

Votación en Instagram

Una de las dinámicas más populares es a través de redes sociales. Para votar, los usuarios deben:

Ingresar a las publicaciones oficiales de los AMAs. Comentar utilizando el hashtag correspondiente a la categoría y al nominado. Asegurarse de incluir un solo hashtag por comentario, ya que múltiples votos en un mismo mensaje lo invalidan. Mantener su perfil público, ya que de lo contrario el voto no será contabilizado.

Cabe mencioanar que cada nominación tiene su propio hashtag específico, por lo que es importante utilizar el correcto para que el voto sea válido.

Votación en línea

También se puede votar directamente en la página oficial de los premios. En este caso: la votación está habilitada a nivel mundial, cada usuario puede emitir hasta 30 votos por categoría al día; aunque en fechas especiales, conocidas como "días turbo”, el límite puede duplicarse.

El proceso de votación estará disponible hasta el 8 de mayo, excepto en categorías como Canción Social del Año y Gira del Año, que permanecerán abiertas hasta el mismo día de la ceremonia.

En cuanto a la gala, los premios se celebrarán el 25 de mayo, en una noche que combinará presentaciones en vivo, colaboraciones especiales y momentos virales que suelen marcar la conversación en redes.

Para el público en Ecuador, la ceremonia podrá seguirse en horario nocturno a través de plataformas de streaming y transmisiones internacionales. Como en ediciones anteriores, se espera que el evento también tenga una fuerte presencia digital, con clips, presentaciones y reacciones disponibles en tiempo real.

Con todo listo para la votación y una lista de nominados liderada por Taylor Swift, la edición 52 de los AMAs se perfila como una de las más competitivas y comentadas de los últimos años donde, una vez más, serán los fans quienes tengan la última palabra.