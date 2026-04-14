Zoholics Quito 2026: el evento de Zoho que impulsa la transformación digital en Ecuador

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Zoholics llega a Quito el 8 de junio con enfoque en transformación digital e inteligencia artificial empresarial

Zoho reúne empresarios en el hotel Sheraton de Quito con asesoría, networking y sesiones 1 a 1

El evento forma parte de una gira regional en junio y busca impulsar digitalización en Ecuador

Zoholics Quito 2026 reunirá a empresarios, expertos y usuarios de Zoho en el Sheraton Quito Hotel. El evento abordará transformación digital, inteligencia artificial y soluciones empresariales.

Quito recibe por primera vez a Zoholics

El próximo 8 de junio, Zoho Corporation realizará por primera vez en Quito su evento anual Zoholics. La cita tendrá lugar en el Sheraton Quito Hotel y convocará a empresarios, usuarios de sus soluciones y socios de negocios de la región.

Durante la jornada, los asistentes accederán a espacios de aprendizaje, networking y asesoría en temas de transformación digital. El encuentro busca conectar a empresas con herramientas tecnológicas aplicadas a sus procesos.

Tecnología, inteligencia artificial y soluciones empresariales

Zoholics contará con conferencias magistrales a cargo de líderes de la compañía y sesiones de producto para distintos niveles de conocimiento. Expertos abordarán temas como inteligencia artificial y plataformas unificadas en los modelos de negocio.

También se desarrollarán sesiones 1 a 1, en las que los asistentes podrán agendar reuniones con especialistas para resolver necesidades puntuales o avanzar en proyectos con herramientas de Zoho.

Un espacio para conectar con el ecosistema digital

El evento incluirá un Centro de Experiencias en el que los participantes interactuarán con gerentes de producto, expertos y aliados. Este espacio permitirá conocer de cerca el ecosistema de soluciones de la empresa.

“Ecuador está viviendo una etapa de expansión en la digitalización de sus pequeñas y medianas empresas. La adopción de soluciones en la nube y el creciente interés por la protección de datos están transformando la manera en que las organizaciones operan y generan confianza con sus clientes", afirma Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho.

Y añade: "Quito será el escenario de la primera edición de Zoholics en el país, reafirmando nuestro compromiso de apoyar a las empresas ecuatorianas en su crecimiento y eficiencia digital”.

Un recorrido regional en Latinoamérica

Zoholics forma parte de una agenda regional que incluye eventos en Buenos Aires el 3 de junio y Santiago el 5 de junio. En septiembre, la iniciativa llegará a México y Colombia, con fechas por confirmar.