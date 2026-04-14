Zoholics Quito 2026: el evento de Zoho que impulsa la transformación digital en Ecuador
Zoholics llega a Quito el 8 de junio de este año en el hotel Sheraton para reunir a empresas y expertos en transformación digital, IA y soluciones tecnológicas
Lo que debes saber
- Zoholics llega a Quito el 8 de junio con enfoque en transformación digital e inteligencia artificial empresarial
- Zoho reúne empresarios en el hotel Sheraton de Quito con asesoría, networking y sesiones 1 a 1
- El evento forma parte de una gira regional en junio y busca impulsar digitalización en Ecuador
Zoholics Quito 2026 reunirá a empresarios, expertos y usuarios de Zoho en el Sheraton Quito Hotel. El evento abordará transformación digital, inteligencia artificial y soluciones empresariales.
Quito recibe por primera vez a Zoholics
El próximo 8 de junio, Zoho Corporation realizará por primera vez en Quito su evento anual Zoholics. La cita tendrá lugar en el Sheraton Quito Hotel y convocará a empresarios, usuarios de sus soluciones y socios de negocios de la región.
Durante la jornada, los asistentes accederán a espacios de aprendizaje, networking y asesoría en temas de transformación digital. El encuentro busca conectar a empresas con herramientas tecnológicas aplicadas a sus procesos.
Tecnología, inteligencia artificial y soluciones empresariales
Zoholics contará con conferencias magistrales a cargo de líderes de la compañía y sesiones de producto para distintos niveles de conocimiento. Expertos abordarán temas como inteligencia artificial y plataformas unificadas en los modelos de negocio.
También se desarrollarán sesiones 1 a 1, en las que los asistentes podrán agendar reuniones con especialistas para resolver necesidades puntuales o avanzar en proyectos con herramientas de Zoho.
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Un espacio para conectar con el ecosistema digital
El evento incluirá un Centro de Experiencias en el que los participantes interactuarán con gerentes de producto, expertos y aliados. Este espacio permitirá conocer de cerca el ecosistema de soluciones de la empresa.
“Ecuador está viviendo una etapa de expansión en la digitalización de sus pequeñas y medianas empresas. La adopción de soluciones en la nube y el creciente interés por la protección de datos están transformando la manera en que las organizaciones operan y generan confianza con sus clientes", afirma Raju Vegesna, Jefe Evangelista de Zoho.
Y añade: "Quito será el escenario de la primera edición de Zoholics en el país, reafirmando nuestro compromiso de apoyar a las empresas ecuatorianas en su crecimiento y eficiencia digital”.
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Un recorrido regional en Latinoamérica
Zoholics forma parte de una agenda regional que incluye eventos en Buenos Aires el 3 de junio y Santiago el 5 de junio. En septiembre, la iniciativa llegará a México y Colombia, con fechas por confirmar.