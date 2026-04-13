Joao Morán: “La IA no reemplaza al creativo, lo potencia”

Publicado por Gianella Muñoz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Este publicista usa la narrativa local como clave para generar proyectos virales en redes sociales.

Su experiencia la comparte en talleres para que emprendedores generen contenido más rápido y optimicen costos.

Destaca los beneficios de usar la IA para que las marcas mejoren su competitividad.

Joao habla de inteligencia artificial con la seguridad de quien ha sabido leer el pulso de la calle… y del algoritmo. Publicista guayaquileño, estratega digital y fundador de 316Ads, ha logrado que la tecnología también tenga toque local.

En redes sociales es frecuente verlo rodeado de pantallas, explicando con tono cercano cómo creó tal video o cómo transformar una idea en una pieza viral. Su estilo mezcla curiosidad y esa creatividad tan ecuatoriana que convierte cualquier referencia local en proyecto digital. “La creatividad sigue siendo el punto de partida; la IA es solo la herramienta que permite ejecutar ideas de forma más ágil”, repite, como quien sabe que el futuro del marketing no se improvisa.

Sus videos han logrado algo que no siempre es fácil: emocionar desde lo cotidiano. El pesebre guayaco, los monigotes gigantes y la recreación en versión IA del detrás de cámara de la entrevista de José Delgado al recordado “Fusilero” no solo despertaron humor, también confirmaron que la identidad local sigue teniendo una fuerza imbatible en redes sociales.

Algunos de estos contenidos superaron los 60 mil me gusta y 35 mil compartidos, cifras que reflejan algo más profundo que la viralidad: el orgullo de verse representados. Para Joao, la clave está en conocer la ciudad: “cuando las personas reconocen símbolos propios de su entorno, se genera una conexión emocional inmediata en el marketing”.

Desde 316Ads, agencia que lidera junto a su esposa, ha trabajado con marcas locales e internacionales que buscan innovar en su comunicación sin perder cercanía con su audiencia. En diálogo con EXPRESIONES cuenta cómo incluir la IA en su emprendimiento le ha permitido adaptarse a distintos sectores, desde campañas institucionales hasta contenidos que apelan a la emoción.

IA aplicada al marketing

En proyectos como el pesebre guayaco o los monigotes gigantes, ¿cómo se integra el elemento cultural dentro de la estrategia digital?

Los elementos culturales permiten que el público se identifique rápidamente con el contenido. Cuando las personas reconocen símbolos, tradiciones o referencias propias de su entorno, se genera una conexión emocional que incentiva la interacción y el compartir. Entender la cultura local es fundamental para desarrollar contenido relevante.

¿Este tipo de contenido también es solicitado por las marcas?

En algunos casos sí, especialmente cuando buscan generar cercanía con el público local. Sin embargo, muchas empresas también solicitan contenido institucional o corporativo que mantenga una estética realista, pero optimizando recursos mediante inteligencia artificial en lugar de realizar una producción tradicional.

Se cree que la IA resuelve todo en segundos, pero ¿cuánto tiempo puede tomar producir un video con estas apps?

Aunque la tecnología agiliza el proceso, el resultado sigue siendo dirigido por una persona. En promedio, un video con IA puede tomar entre cuatro y cinco horas de trabajo, dependiendo del nivel de detalle y del tipo de historia.

¿Qué errores habría que evitar al usarlo en un emprendimiento?

Utilizar herramientas muy básicas que generan resultados poco realistas. Aunque la IA permite optimizar costos, es importante cuidar la calidad visual para que el contenido mantenga coherencia con la marca.

Para las marcas que aún tienen dudas, ¿cómo puede la inteligencia artificial ayudarlas a mejorar su contenido y resultados?

La principal ventaja es que elimina muchas limitaciones que antes existían en producción. Hoy podemos crear escenarios, personajes o situaciones sin necesidad de movilizar grandes equipos o asumir costos elevados. Esto permite experimentar más en campañas digitales.

Más allá del temor a ser reemplazados, ¿qué diferencia marca la creatividad humana cuando se trabaja con inteligencia artificial?

La creatividad sigue siendo el punto de partida. La IA es una herramienta que permite ejecutar ideas de forma más ágil. El diferencial está en el concepto creativo; la tecnología potencia el resultado, pero la idea nace desde la visión humana. La IA no reemplaza al creativo, lo potencia.

La calle inspira: lo cotidiano también se convierte en idea.Foto: 316ads

Talleres para democratizar la IA

Más allá de la agencia, Joao también ha asumido un rol formativo dentro de este nuevo ecosistema digital. A través de tutoriales en redes sociales y clases online, comparte su conocimiento con emprendedores que buscan entender cómo aplicar inteligencia artificial en sus propios negocios, sin necesidad de grandes presupuestos ni estructuras complejas. Su enfoque parte de una idea clara: democratizar el acceso a herramientas que antes parecían exclusivas de grandes productoras.

“La inteligencia artificial elimina muchas limitaciones que antes existían en producción”, explica. Su comunidad crece constantemente, impulsada por profesionales que buscan adaptarse a un mercado cada vez más visual

Apps para emprendedores

1 . Hix AI: Sirve para crear videos e imágenes con inteligencia artificial. La destaca porque permite generar contenido audiovisual con buen nivel de realismo.

2. Photoshop Lo sugiere para ajustar detalles visuales, mejorar imágenes y perfeccionar resultados generados con IA.