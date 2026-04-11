Carlos Serrano: la IA analiza su imagen ante un nuevo desafío político

Publicado por Gianella Muñoz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tras renunciar como viceprefecto del Guayas, la inteligencia artificial sugiere reforzar su estilo.

Su imagen combina formalidad y cercanía, clave para posicionarse ante nuevas candidaturas.

Un look sobrio y estratégico confirma que, en política, la imagen también es poder.

En esta sección ya es costumbre poner bajo la lupa el estilo de los políticos, no para juzgarlos por vanidad, sino para leer lo que su imagen comunica antes incluso de que hablen. Esta vez le toca el turno a Carlos Serrano, quien se desempeñaba como viceprefecto del Guayas, y ha pasado a estar en el centro de la conversación.

El motivo es claro: esta semana, Marcela Aguiñaga anunció que renunciará a la Prefectura del Guayas a partir del 14 de mayo de 2026 y, con esa salida anticipada, Serrano debía asumir la conducción de la provincia pero renunció el día de ayer, 10 de abril, debido a “nuevos desafíos políticos”.

En ese escenario entra la imagen. Porque cuando un político asciende, incluso antes de cambiar de despacho debe potenciar su mensaje visual. En las fotos de los looks que revisamos desde sus redes sociales, Serrano ya muestra un estilo interesante: sabe cuándo ponerse formal, cuándo verse ejecutivo y cuándo bajar a territorio sin disfrazarse. La IA sugiere afinar algunos códigos para que esa transición de viceprefecto a la candidatura de otro posible cargo se vea 100/10.

Tips para mejorar estilo

DEFINIR COLORES: Azul petróleo, gris medio, verde oliva y blanco le favorecen porque proyectan autoridad sin rigidez. Evitar el color beige en trajes sastre o camisas, ya que no contrasta con su tono de piel.

COHERENCIA CONSTANTE: Repetir ciertos códigos (colores, estilo de ropa) ayuda a construir una identidad reconocible. .

CAMISAS CON MEJOR ESTRUCTURA: Para que el el traje sastre luzca más pulido incluso sin corbata, la clave es elegir bien la camisa: fit adecuado (es decir el entalle al cuerpo) cuellos firmes, y material de calidad.

Looks sugeridos por la IA

La inteligencia artificial apuesta por una versión más pulida de Serrano: mejor sastrería y una identidad visual más clara para acompañar su salto político.

Las combinaciones son claves. Las camisas en tono beige que acostumbra a lucir, la IA sugiere cambiar. Por su tono de piel, ese color le conviene lucirlo en prendas como pantalones. Y en la parte superior, colores que aporten contraste con su tez, como azul, celeste verde, terracota, etc.

La IA destaca esta combinación de colores como acertada por su tono de piel.Foto: Artlist

Cuando esté en recorridos puede seguir luciendo chaquetas, ya que aportan dinamismo, sobre todo, si combina con botines y jean. Sin embargo, puede combinar también con camisa y y pantalón de gabardina pues permiten pasar sin problema a reuniones en ciudad.

Según la IA, este look equilibraría funcionalidad con imagen política.Foto: Artlist

Para sesiones solemnes, la IA propone un traje de tres piezas, sumando el chaleco como elemento clave para elevar el look en eventos protocolarios. Esta prenda, que Serrano no suele utilizar, refuerza autoridad.