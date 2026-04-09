Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Zara Larsson atraviesa uno de sus mayores picos de popularidad global , tras su fuerte presencia en redes sociales.



, tras su fuerte presencia en redes sociales. La artista ha reforzado su perfil como una figura sin filtros en la industria , incluso perdiendo acuerdos comerciales por sus opiniones públicas.



, incluso perdiendo acuerdos comerciales por sus opiniones públicas. Actualmente se encuentra de gira con el Midnight Sun Tour y preparando nueva música, incluyendo una edición deluxe del álbum que ampliará esta etapa de su carrera.

Tras el impacto de Midnight Sun, Zara Larsson ha consolidado una de las eras pop más definidas y comentadas del último año. Con sencillos como Midnight Sun, el regreso del fenómeno digital de Symphony y el impulso del Stateside Remix, la artista sueca no solo regresó al centro de la conversación, sino que construyó un universo estético y narrativo que ha conectado especialmente con audiencias jóvenes en redes.

En este contexto, la campaña hacia la edición deluxe del álbum parece haberse activado con precisión milimétrica; entre pistas visuales, guiños en redes y una serie de movimientos cuidadosamente calculados, un momento en particular encendió las alarmas del fandom: el reciente encuentro entre Zara Larsson y Emilia Mernes. Más que una coincidencia, la aparición conjunta de ambas artistas reaviva la narrativa del proyecto y sugiere que una colaboración podría estar en camino como parte de esta nueva etapa.

Primero, quién es Zara Larsson

Zara nació en Estocolmo, Suecia en 1997.Cortesia

Para entender el alcance de Midnight Sun, es clave mirar primero a Zara Larsson como figura. Desde su irrupción global con hits como Lush Life y Never Forget You, la cantante ha evolucionado de promesa pop a una artista con identidad propia dentro del panorama internacional.

Parte de su conexión con el público radica en su personalidad: directa, sarcástica y sin filtro. Su presencia en redes sociales mezcla activismo, humor irreverente y momentos virales lo que la ha convertido en una figura especialmente cercana para la Generación Z. Este factor, sumado al inesperado resurgimiento de Symphony como tendencia en plataformas digitales, ha ampliado su alcance a nuevas audiencias que hoy consumen su música desde una lógica completamente distinta a la del pop tradicional.

A nivel musical, Larsson mantiene una base vocal sólida, con influencias claras del pop noventero y una ejecución en vivo que refuerza su lugar como intérprete. Sin embargo, es en esta nueva etapa donde logra equilibrar ese componente técnico con una estética y narrativa más definidas.

'Midnight Sun': una estética maximalista y un verano eterno

Con Midnight Sun, lanzado el 26 de septiembre de 2025, Larsson construye un concepto claro: capturar la sensación de un verano que nunca termina. Inspirado en los días interminables del verano sueco, el álbum se presenta como una experiencia sensorial donde lo visual y lo sonoro trabajan en conjunto.

En lo estético, la era se apoya en una mezcla de maximalismo pop, brillos, colores saturados y referencias al universo frutiger aero de los 2000. Este imaginario, que también dialoga con la cultura meme a partir del resurgimiento de Symphony, lo que se traduce en una propuesta visual coherente que atraviesa portadas, vestuarios y piezas promocionales.

Gracias al tema homónimo 'Midnight Sun', Zara recibió su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Grabación Dance Pop.Expreso

Con Midnight Sun quería ser más experimental con el sonido y no pensar: ¿Pondrán esto en la radio? Zara Larsson, Cantante

Musicalmente, el disco de aproximadamente 31 minutos de duración, apuesta por un electropop vibrante, con influencias dance y momentos más introspectivos que equilibran la energía general del proyecto. La recepción ha sido positiva tanto a nivel de crítica como en plataformas digitales, consolidando a Midnight Sun como uno de los lanzamientos pop más comentados de su año.

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Lo cierto es que, de igual manera uno de los momentos más virales de la era fue el video de presentación del álbum, en el que Larsson aparece mostrando camisetas con los títulos del tracklist en estilo graffiti. La pieza, de estética veraniega y despreocupada, no solo funcionó como reveal del disco, sino como extensión visual de su concepto.

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'Midnight Sun Deluxe': pistas, teorías y el posible rol de Emilia

Con la era base consolidada, todas las miradas apuntan ahora a Midnight Sun Deluxe. Y como ya es costumbre en el pop contemporáneo, las pistas no llegan de forma directa, sino a través de detalles cuidadosamente colocados.

Uno de los elementos más comentados ha sido un vestido utilizado por Zara, en el que se incluyen títulos y símbolos asociados a nuevas canciones. Entre ellos, destaca el uso de unos labios con patrón escocés junto al nombre Midnight Sun, un guiño que remite a la estética de la era Fancy That de PinkPantheress, con quien Larsson colaboró previamente en el Stateside Remix.

Zara ha dicho que esta versión incluirá remixes con artistas que siempre quiso colaborar.Expreso

A esto se suman nombres que han captado la atención del fandom, como Tyla, SZA y Madison Beer, aunque ninguno ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, el detalle que más ruido ha generado es la aparición de una bandera argentina junto al título Girl’s Girl.

Es aquí donde entra Emilia Mernes, pues la artista no solo asistió a una de las fechas del Midnight Sun Tour en Miami, sino que además compartió contenido junto a Larsson utilizando esa misma canción. En un contexto donde los easter eggs forman parte central de la narrativa, esta coincidencia ha sido interpretada por los fans como una señal clara de colaboración.

La expectativa se refuerza con movimientos recientes del entorno de la cantante. La cuenta asociada a su equipo ha publicado mensajes insinuando que el proyecto, afirmando que este "no ha terminado", lo que apunta directamente a la inminente llegada del deluxe, previsto para mayo de 2026 asimismo, ya está disponible para presave en plataformas digitales.

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En una era donde el pop se construye tanto en la música como en los detalles, el encuentro entre Larsson y Mernes no parece ser casual. Más bien, se perfila como una pieza más dentro de un universo que sigue expandiéndose.