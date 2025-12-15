Cómo recrear el maquillaje de Zara Larsson que es tendencia en TikTok

El maquillaje de sirena espacial de Zara Larsson en su gira domina TikTok. Descubre los pasos, texturas y colores clave para recrear su estética

El feed de belleza en TikTok tiene un nuevo eje gravitacional. La estética clean girl y los tutoriales mínimos cedieron su lugar a una fantasía vibrante y húmeda, encarnada por la cantante sueca Zara Larsson en su Midnight Sun Tour. Su maquillaje, una obra del artista Sophia Sinot, no es solo un complemento para el escenario; es una narrativa visual que mezcla el hechizo de las sirenas con la inmensidad galáctica, y los usuarios de redes sociales no pueden dejar de intentar replicarla.

Esta tendencia, que Pinterest Predicts bautizó como "sea witchery" (brujería marina) y proyectó para 2025, ve en Larsson a su máxima exponente. Con búsquedas que aumentaron casi un 700%, el estilo combina elementos oceánicos, brillos que evocan la luz lunar sobre el agua y una paleta de colores que parece extraída de una nebulosa. No se trata de un maquillaje discreto, sino de una declaración de fantasía que invita a jugar.

Así se logra la estética 'Midnight Sun'

El look de Larsson se construye sobre varios elementos clave que, combinados, generan su impacto "extraterrestre":

Piel húmeda y brillante: La base no busca un acabado mate, sino un brillo intenso y multidimensional. Se prioriza un efecto de piel empapada en luz, como si estuviera mojada por el rocío del mar o iluminada desde dentro. El brillo no se limita al rostro; se extiende a hombros, clavículas y escote con sprays o aceites corporales con partículas reflectantes.

Ojos cromáticos y líquidos: El punto focal suelen ser los párpados, transformados en pequeños universos. Se usan sombras en formatos líquidos o cremosos en tonos azul océano, violeta eléctrico y rosa neón, que ofrecen un alto impacto y una textura húmeda. Encima, se superponen brillos densos y liners que cambian de color según la luz, creando un efecto caleidoscópico.

Rhinestones como constelaciones: Las piedras adhesivas son el sello distintivo. No se usan de forma tradicional en el lagrimal, sino en composiciones que simulan estallidos de supernovas saliendo del rabillo del ojo, salpicadas sobre los pómulos o trazando líneas sobre la nariz. Son el detalle que convierte un maquillaje glamuroso en una obra de arte fantástica.

Labios con efecto espejo: Los labios abandonan los tonos naturales. Se delinean con colores vibrantes (como el púrpura) y se rellenan con glosses ultrabrillantes, translúcidos y con partículas de shimmer, logrando un efecto húmedo y volumétrico que recuerda a un caracol marino o a una superficie helada.

Rubor difuso y colorido: El rubor no busca naturalidad. Se aplica en tonos rosas o coral intensos, con una fórmula en polvo que se difumina como una nube de color, aportando un toque vital y fantástico a la zona de los pómulos.

Cómo construir el look paso a paso (sin marcas)

Recrear esta estética es un ejercicio de capas y audacia:

Primero, la luminosidad: Comienza con una base ligera y un iluminador líquido mezclado con el humectante. Sella el brillo con un polvo suelto translúcido solo en las zonas necesarias.

Comienza con una base ligera y un iluminador líquido mezclado con el humectante. Sella el brillo con un polvo suelto translúcido solo en las zonas necesarias. El mapa de los ojos: Aplica una sombra líquida o en crema de color intenso (azul, lila, rosa) sobre el párpado móvil y difumina los bordes. Con un pincel plano, presiona un glitter denso del mismo tono en el centro del párpado. Usa un delineador de color cambiante o muy brillante en la línea de las pestañas.

Aplica una sombra líquida o en crema de color intenso (azul, lila, rosa) sobre el párpado móvil y difumina los bordes. Con un pincel plano, presiona un glitter denso del mismo tono en el centro del párpado. Usa un delineador de color cambiante o muy brillante en la línea de las pestañas. El toque constelado: Con la ayuda de un palillo o pinza, coloca rhinestones pequeñas siguiendo un patrón imaginario: una lluvia desde el rabillo exterior del ojo hacia la sien, o una línea sobre el arco de Cupido.

Con la ayuda de un palillo o pinza, coloca rhinestones pequeñas siguiendo un patrón imaginario: una lluvia desde el rabillo exterior del ojo hacia la sien, o una línea sobre el arco de Cupido. Labios de espejo: Delinea los labios ligeramente por fuera de su línea natural con un lápiz en un tono frío vibrante. Rellena con un gloss transparente con brillos densos. Aplica una capa generosa.

Delinea los labios ligeramente por fuera de su línea natural con un lápiz en un tono frío vibrante. Rellena con un gloss transparente con brillos densos. Aplica una capa generosa. Brillo total: El paso final es un spray corporal con micropartículas reflectantes sobre los hombros, brazos y escote. También puede aplicarse un highlighter en polvo con mucho destello en los pómulos, el puente de la nariz y el arco de Cupido.

