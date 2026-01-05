Critics Choice: Timothée Chalamet, Kylie Jenner y el momento más comentado

El discurso de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards fue viral y generó comparaciones inesperadas

El ganador del premio a Mejor Actor, Timothée Chalamet, le dedicó a Kylie Jennerel discurso de agradecimiento a su pareja, Kylie Jenner.

La temporada de premios en Hollywood arrancó con fuerza y dejó uno de los momentos más comentados del fin de semana, concretamente el domingo 4 de enero de 2026. Timothée Chalamet no solo se llevó el premio a Mejor actor en la 31.ª edición de los Critics Choice Awards.

Chalamet convirtió su discurso de agradecimiento en un gesto público hacia Kylie Jenner que desató una avalancha de reacciones en redes sociales y comparaciones inesperadas con un episodio reciente de la música latina.

La gala se celebró en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, bajo la conducción de Chelsea Handler por cuarto año consecutivo, y reunió a las figuras más relevantes del cine y la televisión internacional. Con alfombra negra y una puesta en escena sobria, la ceremonia marcó el primer gran evento de la temporada de premios en Estados Unidos.

Timothée Chalamet y un discurso que se volvió viral

Al subir al escenario para recibir el galardón por su interpretación en Marty Supreme, Chalamet sorprendió al incluir un agradecimiento directo y emocional a su pareja. “Gracias a mi pareja de tres años. Te amo", empezó diciendo.

Y agregó: "No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón”. Ante sus palabras, el auditorio y millones de espectadores se mantuvieron atentos. Las cámaras captaron de inmediato la reacción de Kylie Jenner, visiblemente emocionada, quien respondió con un “Te amo” desde su asiento.

El gesto marcó un punto de inflexión en la relación de la pareja, conocida por mantener un perfil bajo desde que se hizo público su romance. Aunque llevan juntos tres años, fue recién en 2025 cuando comenzaron a aparecer juntos en eventos de alto perfil, como los premios David di Donatello en Roma, o su comentada aparición con atuendos coordinados de cuero naranja en diciembre pasado.

Kylie Jenner y la consolidación pública de la pareja

La presencia conjunta en los Critics Choice Awards y la mención explícita durante el discurso fueron interpretadas como una señal clara de que Chalamet y Jenner atraviesan una nueva etapa, más abierta y visible.

Este cambio también se reflejó en redes sociales, donde el actor respondió públicamente por primera vez a una publicación de la empresaria, un gesto poco habitual en él.

Para muchos seguidores, el momento simbolizó una validación pública de la relación y reforzó la imagen de una pareja sólida en medio de una industria que suele exigir discreción extrema o, por el contrario, una sobreexposición constante.

Comparaciones con Nodal y Ángela Aguilar en redes sociales

Mientras el video del discurso se viralizaba, las redes comenzaron a trazar paralelismos con un episodio reciente protagonizado por Christian Nodal y Ángela Aguilar durante los Latin Grammy.

En aquella ocasión, el cantante mexicano fue duramente criticado por no mencionar de forma directa a su esposa en su discurso de agradecimiento, lo que generó incomodidad visible y burlas en línea.

Nodal explicó posteriormente que su omisión no fue intencional y que, al agradecer a su “familia”, incluía a Ángela Aguilar.

Aun así, la escena quedó instalada en la memoria colectiva y reapareció con fuerza tras el discurso de Chalamet, que muchos usuarios señalaron como el ejemplo opuesto.

Entre los comentarios más compartidos se leyeron mensajes que contrastaban ambos momentos, resaltando la claridad y emotividad del actor frente al episodio del músico mexicano.

El debate, más allá de los protagonistas, volvió a poner en evidencia el peso simbólico que los discursos públicos tienen en la cultura del espectáculo.

El triunfo de Marty Supreme y el impulso rumbo al Óscar

Más allá del componente mediático, el premio de Chalamet representa un avance clave en su carrera hacia el Óscar. En Marty Supreme, el actor interpreta a un campeón de tenis de mesa de los años cincuenta, un personaje marcado por la ambición y las contradicciones, inspirado libremente en la vida de Marty Reisman.

Dirigida por Josh Safdie, la película se ha convertido en un éxito inesperado, impulsada por una campaña viral y por la recepción positiva de la crítica. Al recibir el premio, Chalamet destacó el enfoque narrativo del director.

“Hiciste una historia sobre un hombre defectuoso con un sueño con el que es fácil identificarse, sin decirle al público qué está bien o mal”, aseguró al respecto.

Con la ceremonia de los Óscar prevista para el 15 de marzo, el galardón otorgado por el mayor grupo de críticos de Norteamérica posiciona al actor de 30 años como uno de los favoritos de la temporada y consolida su lugar entre las figuras más influyentes de su generación.

Los ganadores: lista completa

Chelsea Handler presentó la 31º edición anual de los Critics Choice Awards, que se desarrollaron en Barker Hangar de Santa Mónica de Los Ángeles, para reconocer lo mejor del cine, la televisión y el streaming. En esta elección de lo que fue la 31º edición la alfombra de color negro acogió una gala presentada, por cuarto año consecutivo, por Chelsea Handler por cuarto año consecutivo.

La que es considerada la primera gran cita de la temporada de premios, esa noche se confirmaron algunas de las apuestas más comentadas del año y elevó a los primeros lugares a varios de los actores del momento, como es el caso de Jacob Elordi, Timothée Chalamet y Sarah Snook.

Revisa aquí la lista de ganadores:

CINE

Mejor película: Una batalla tras otra

Una batalla tras otra Mejor actor: Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor actriz: Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor actor de reparto: Jacob Elordi (Frankenstein)

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan (Weapons)

Mejor actor/actriz joven: Miles Caton (Sinners)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor guión original: Ryan Coogler (Sinners)

Mejor guión adaptado: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor casting: Francine Maisler (Sinners)

Mejor fotografía. Adolpho Veloso (Train Dreams)

Mejor diseño de producción

Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein

Mejor edición: Stephen Mirrione (F1)

Mejor diseño de vestuario. Kate Hawley (Frankenstein)

Mejor peluquería y maquillaje: Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey (Frankenstein)

Mejores efectos visuales: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett (Avatar: Fire and Ash)

Mejor stunts (actor de riesgo): Wade Eastwood (Misión: Imposible: El ajuste de cuentas final)

Mejor película de animación: KPop Demon Hunters

Mejor comedia: The Naked Gun

Mejor película de lengua extranjera: El agente secreto (Brasil)

Mejor canción: Golden (Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunter)

Mejor banda sonora: Ludwig Göransson (Sinners)

Mejor sonido: Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John (F1)

Mejor telefilm: Bridget Jones: Mad About the Boy

TELEVISIÓN

Mejor serie de drama: The Pitt

Mejor actor de drama en una serie: Noah Wyle (The Pitt)

Mejor actriz de drama en una serie: Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor actor de reparto en una serie de drama: Tramell Tillman (Severance)

Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Katherine LaNasa (The Pitt)

Mejor miniserie: Adolescencia

Mejor Actor en una Miniserie o Película Hecha para Televisión: Stephen Graham (Adolescencia)

Mejor Actriz en una Miniserie o Película Hecha para Televisión: Sarah Snook (All Her Fault)

Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión: (Owen Cooper - Adolescencia)

Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o Película Hecha para Televisión: Erin Doherty (Adolescence)

Mejor serie de comedia: The Studio

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Seth Rogen (The Studio)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Jean Smart (Hacks)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Ike Barinholtz (The Studio)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Janelle James (Abbott Elementary)

Mejor serie extranjera: El juego del calamar (Corea del Sur)

Mejor serie animada: South Park

Mejor talk show: Jimmy Kimmel Live!

Mejor serie de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Mejor especial de comedia: SNL50 - The Anniversary Special

