Las estrellas que dominaron este 2025 en redes sociales

Internet también tiene a sus celebridades favoritas y EXPRESIONES recoge algunas de las figuras que llevan la delantera

En 2025, el atractivo dejó de medirse únicamente por la apariencia física, en su lugar, dio paso a la moda, la música, el cine y, como no, las redes sociales. Las celebridades no solo marcaron tendencias, sino que construyeron su imagen pública, generaron conversación global, viralidad y nuevos referentes de sensualidad, estilo e influencia.

Desde campañas icónicas y portadas de revistas hasta momentos virales que dominaron internet, estas figuras se consolidaron como los rostros más comentados del año.

Bad Bunny

Bad Bunny no solo es capaz de dominar la música latina, con grandes premios y récords de streaming, sino que se posicionó como uno de los galanes de talla mundial. Su carisma, estilo y presencia cultural son algunos de los sellos distintivos del Conejo Malo.

Pero lo que supuso un momento clave en su carrera y también en el fanatismo de sus seguidores fue su protagonismo en la campaña de ropa interior Calvin Klein para la colección Spring 2025.

En una sesión de fotos que revela mucho más que músculos tonificados, luciendo la línea Icon Cotton Stretch, su físico queda expuesto de manera tentadora, con imágenes que despertaron interés y provocan reacciones ardientes entre los internautas, acumulando millones de vistas.

El 2025 no solo afianzó su carácter como cantante sino que posicionó su imagen como un ícono de moda y sensualidad.

Timothée Chalamet

A sus 30 años, el actor neoyorquino no solo brilló en la pantalla con producciones como A Complete Unknown y Marty Supreme, trabajos por los que fue ampliamente aplaudido, sino que también se consolidó como un ícono fashion capaz de redefinir la moda masculina contemporánea.

Sus elecciones estilísticas van desde trajes de alta costura hasta propuestas de streetwear más relajadas. Su presencia en portadas de revistas de moda como Vogue lo posicionó como una figura indispensable del estilo en 2025.

Timothée Chalamet protagonizará película biográfica de Bob Dylan INSTAGRAM @tchalamet

A diferencia de las campañas con Calvin Klein, su mayor impacto en la industria proviene de colaboraciones con casas de lujo como Chanel y Cartier.

Sin embargo, la moda no es lo único que lo ha mantenido en el panorama: su dominio de las redes sociales para promocionar su nueva película le ha regalado a los fans momentos memorables, como subir a La Esfera en Las Vegas o rapear 4 Raws junto a EsDeeKid.

Jonathan Bailey

El actor británico conocido por su papel como Lord Anthony en Los Bridgerton y como Fiyero en Wicked, se convirtió en uno de los nombres más comentados tras ser nombrado por la revista People como El hombre más sexy del año, un título icónico que reconoce a la figura que encarna el atractivo y el impacto cultural del momento.

Este reconocimiento, anunciado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, marca un hito especial en su carrera y en la representación de la diversidad, ya que Bailey es el primer actor abiertamente gay en recibir este título en la historia de la revista.

Las redes sociales estallaron en reacciones positivas, con fans celebrando tanto su presencia magnética como su talento artístico.

Bailey ha mantenido un año activo con proyectos cinematográficos y televisivos, lo que ha intensificado su presencia en alfombras rojas y tendencias digitales.

Sydney Sweeney

La actriz que dio vida a Cassie en Euphoria se alzó como una de las celebridades más virales en internet. Su impacto no se limitó únicamente a su trabajo actoral, sino que se extendió a su imagen y estilo personal, los cuales generaron debate tanto por su glamour clásico como por elecciones más atrevidas, marcadas por pronunciados escotes.

Los looks que lució a lo largo del año fueron ampliamente replicados y se convirtieron en tendencia.

Entre ellos, destacó un vestido de encaje blanco inspirado en un icónico atuendo de Marilyn Monroe, pieza clave en la construcción de su imagen pública.

No obstante, esta elección también avivó narrativas especulativas en redes sociales sobre su supuesta posición política, incluyendo interpretaciones relacionadas con la supremacía blanca.

Rosalía

Sus seguidores crecieron, los fans corearon sus letras y su álbum se posicionó entre los más comentados del año. Incluso antes de su estreno oficial, el 7 de noviembre, Lux ya generaba un enorme buzz en redes sociales gracias a una estrategia de pistas enigmáticas que Rosalía fue dejando a través de fotografías, frases y videos crípticos.

Tras su lanzamiento, Lux rompió récords: se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día por una artista hispanohablante, superando la marca previa de Karol G. Además, debutó dentro del Top 10 del Billboard 200, un logro histórico que reafirma el alcance global de la artista y el impacto de esta nueva etapa en su carrera.

Zendaya

En 2025, Zendaya consolidó su estatus como ícono cultural y de moda en redes sociales, destacando por sus apariciones virales en eventos como el Met Gala, donde lució looks que generaron millones de comentarios, Paris Fashion Week con Louis Vuitton, y los Golden Globes.

Sin estrenos mayores ese año, generó conversación con rumores de embarazo que acumularon miles vistas y especulaciones en X, mientras su carisma y estilo la mantuvieron en tendencia, con fans elogiando su gracia y legado: dos Emmys y franquicias globales.

La estrella de Challengers preparó el terreno para un 2026 explosivo con proyectos como Spider-Man 4 y Dune.

