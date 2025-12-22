La distancia entre J Balvin y Bad Bunny: envidia, éxito y reconciliación pública

Durante años, el silencio entre J Balvin y Bad Bunny alimentó versiones, especulaciones y lecturas públicas sobre una ruptura que nunca fue confirmada de forma directa. En una escena urbana marcada por colaboraciones constantes y alianzas estratégicas, esa distancia fue interpretada como un quiebre personal y profesional que definió una etapa del género. Ambos artistas, cabe recordar, lanzaron en 2019 el álbum conjunto Oasis. Este fin de semana, tras seis años, se produjo un reencuentro en México, durante la sexta noche del Debí Tirar Más Fotos World Tour, que cerró ese ciclo frente al público. Sin embargo, la historia ya se había contado antes, a través de entrevistas y canciones.

RELACIONADAS Coldplay y J Balvin brillan en la final del Mundial de Clubes

La envidia de J Balvin

Karol G, J Balvin y Blessd defienden su canción +57: Esto fue lo que dijeron Leer más

Para José Balvin, varias situaciones lo llevaron a tomar distancia del medio y a enfrentar un rechazo del público. Entre ellas, el conflicto con Residente, luego del boicot que propuso a los Grammy de 2021 al considerar que el género urbano no estaba siendo respetado ni valorado. La postura generó la molestia de René Pérez, quien lo acusó de no tener valores y, tras grabar una sesión con Bizarrap, afirmó que su música era como “comida chatarra”.

Las críticas hacia J Balvin se intensificaron y marcaron un punto de quiebre en su relación con la opinión pública. El propio artista reconoció que esa etapa lo llevó a confrontar una imagen de sí mismo que hasta entonces no había cuestionado. “Cuando tuve todas estas situaciones, la situación con Residente u otros momentos complicados mediáticamente, fue muy frustrante porque nunca pensé que me iba a ver en problemas, ni en tiraderas, ni en cosas mediáticas”, expresó.

Balvin también señaló que ese proceso le permitió replantearse su manera de afrontar los conflictos. Aseguró que logró cerrar esa etapa al entender que todo comienza con el perdón personal y que guardar rencor “es un veneno que se lo traga a uno”.

Ese periodo coincidió con la consolidación de Bad Bunny como el artista más escuchado a nivel global, de acuerdo con los rankings de Spotify. Fue el propio Balvin quien puso nombre a la incomodidad que atravesó entonces. En una conversación con Ibai Llanos, reconoció la dificultad de asumir el éxito de su colega: “Ahora no estoy pensando en el número uno. Ahora estoy feliz con lo que pasa con Benito, por ejemplo, con Bad Bunny, y lo puedo celebrar y lo puedo ver desde un punto que, si lo hubiera visto el J Balvin de hace seis, cinco años atrás, estaría dándome contra las paredes”. Luego añadió: “A la gente le cuesta decir esa palabra, pero cuando te da duro aceptar que a alguien le está yendo mejor que a ti, la palabra es envidia”.

RELACIONADAS Alec Baldwin despide a Peter Greene tras su muerte a los 60 años

Lady Gaga tiene la mejor canción del 2025 según Rolling Stone Leer más

El cierre simbólico llegó este domingo en México. Bad Bunny invitó a Balvin a su concierto y juntos interpretaron ‘La canción’, lanzada en 2019, además de ‘Qué pretendes’, ‘Si tu novio te deja sola’ e ‘I Like It’. Antes del abrazo final, el puertorriqueño tomó el micrófono y afirmó: “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que, si en algún momento falté en algo, ya me disculpé hace mucho tiempo”. La respuesta fue directa: “El pasado es pasado. Somos hombres y hemos madurado”.

La reconciliación cerró una narrativa marcada por el ego, la exposición pública y una reflexión poco habitual en la industria: reconocer la incomodidad que puede generar el éxito ajeno.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!