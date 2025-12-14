Alec Baldwin despide a Peter Greene tras su muerte a los 60 años

Alec Baldwin se pronunció públicamente tras la muerte del actor Peter Greene, conocido por su participación en Pulp Fiction. El actor compartió una publicación en su cuenta de Instagram el sábado 13 de diciembre, donde difundió una nota informativa sobre el fallecimiento de Greene, ocurrido el viernes 12 de diciembre a los 60 años.

Junto al enlace, Baldwin escribió un mensaje breve dirigido a su colega: “Gran actor. Descansa en paz”. La publicación se sumó a una serie de reacciones de figuras del cine y seguidores que expresaron mensajes tras conocerse la noticia.

Las reacciones también incluyeron declaraciones de Gregg Edwards, amigo y representante de Greene, quien habló con New York Post sobre la pérdida. “Era un tipo estupendo”, señaló. “Verdaderamente uno de los grandes actores de nuestra generación. Su corazón era tan grande como lo había. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo”.

Las despedidas en redes sociales

En redes sociales, otros usuarios compartieron mensajes personales relacionados con el actor. “Era un tipo realmente agradable. Definitivamente salvaje, pero súper agradable. Mi amigo era dueño del salón de belleza al otro lado de la calle de su apartamento”, escribió un usuario. Otro comentó: “Increíblemente triste. Era un elemento fijo en nuestras mentes si creciste en los años 90… Actor fenomenal. Siempre creí que era lo que era su personaje”.

Peter Greene nació el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey. Su carrera se extendió por más de tres décadas y acumuló más de 90 créditos como actor en cine y televisión. A comienzos de la década de 1990 participó en producciones que le permitieron consolidar su presencia en la industria.

En Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino, interpretó a Zed. Ese mismo año participó en The Mask, donde dio vida a Dorian Tyrell, junto a Jim Carrey y Cameron Diaz. Ambos papeles se mantuvieron entre los más recordados de su filmografía.

Edwards también se refirió a su trabajo actoral en declaraciones a NBC News. “Nadie interpretó a un tipo malo mejor que Peter”, dijo. “Pero también tenía, ya sabes, un lado amable que la mayoría de la gente nunca vio, y un corazón tan grande como el oro”.

Además de esos títulos, Greene participó en películas como Clean, Shaven (1993), The Usual Suspects (1995), Blue Streak (1999) y Training Day (2001). En televisión, formó parte de series como The Black Donnellys y Chicago PD.

