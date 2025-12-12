Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Kany García tiene 43 años
Kany García tiene 43 añosArchivo

Kany García en Ecuador: conoce los detalles de sus conciertos en Quito y Guayaquil

Su gira 2026 enmarca a Ecuador entre los primeros destinos internacionales anunciados por la artista para el próximo año

La cantautora puertorriqueña Kany García confirmó su regreso a Ecuador como parte de su agenda de conciertos para 2026. El país figura entre los primeros destinos internacionales anunciados por la artista para el próximo año, con dos presentaciones programadas en Quito y Guayaquil, lo que marca el inicio del calendario de espectáculos internacionales en el país.

RELACIONADAS

Un reencuentro con el público ecuatoriano

El anuncio representa un nuevo encuentro con el público ecuatoriano, que ha seguido su evolución desde sus primeras producciones hasta sus lanzamientos recientes. En sus conciertos, el repertorio suele incluir temas como Hoy Ya Me Voy, Confieso, DPM, Quédate y Agüita e Coco, canciones que han mantenido circulación constante en plataformas digitales y presentaciones en vivo.

El tour de Kany García tiene 37 fechas programadas. Ciudad de México es la primera ciudad que podrá escuchar sus nuevas versiones en vivo desde el 17 de abril.

RELACIONADAS

Nuevo álbum y adelanto musical

De forma paralela al anuncio de la gira, la artista confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum, previsto para finales de este mes. Como adelanto de este trabajo discográfico, presentó el sencillo Tierra Mía, que forma parte de esta nueva etapa y se suma a su catálogo.

John Cena tiene 48 años.

John Cena confirma su retiro definitivo de la WWE

Leer más

Kany García en Ecuador: Fechas, ciudades y venta de entradas

Las fechas confirmadas en Ecuador son el 17 de julio de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 18 de julio de 2026 en el Centro de Convenciones de Guayaquil. 

La venta de entradas iniciará el 15 de enero de 2026 a través de la plataforma buenplan.com.ec. La información adicional y los próximos anuncios de la gira se difundirán mediante los canales oficiales del evento en @sightconcerts en Instagram.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Arsenal vs Wolverhampton: día y canales para ver el partido | Fecha 16 Premier League

  2. Colta encendió su Navidad con reciclaje y tradición alrededor de su laguna sagrada

  3. La Casa de Papá Noel en Latacunga: fecha, historia y todo lo que ofrece en 2025

  4. Emelec: Miller Bolaños, a la espera del pago de deudas y ratificación de directorio

  5. Nuevo formato de LigaPro: las razones internas y modelos que se analizan para 2026

LO MÁS VISTO

  1. Nain Massuh recupera la libertad en Colombia y no será extraditado al Ecuador

  2. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  3. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  4. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

Te recomendamos