Kany García en Ecuador: conoce los detalles de sus conciertos en Quito y Guayaquil

Su gira 2026 enmarca a Ecuador entre los primeros destinos internacionales anunciados por la artista para el próximo año

La cantautora puertorriqueña Kany García confirmó su regreso a Ecuador como parte de su agenda de conciertos para 2026. El país figura entre los primeros destinos internacionales anunciados por la artista para el próximo año, con dos presentaciones programadas en Quito y Guayaquil, lo que marca el inicio del calendario de espectáculos internacionales en el país.

Un reencuentro con el público ecuatoriano

El anuncio representa un nuevo encuentro con el público ecuatoriano, que ha seguido su evolución desde sus primeras producciones hasta sus lanzamientos recientes. En sus conciertos, el repertorio suele incluir temas como Hoy Ya Me Voy, Confieso, DPM, Quédate y Agüita e Coco, canciones que han mantenido circulación constante en plataformas digitales y presentaciones en vivo.

El tour de Kany García tiene 37 fechas programadas. Ciudad de México es la primera ciudad que podrá escuchar sus nuevas versiones en vivo desde el 17 de abril.

Nuevo álbum y adelanto musical

De forma paralela al anuncio de la gira, la artista confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum, previsto para finales de este mes. Como adelanto de este trabajo discográfico, presentó el sencillo Tierra Mía, que forma parte de esta nueva etapa y se suma a su catálogo.

Kany García en Ecuador: Fechas, ciudades y venta de entradas

Las fechas confirmadas en Ecuador son el 17 de julio de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 18 de julio de 2026 en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

La venta de entradas iniciará el 15 de enero de 2026 a través de la plataforma buenplan.com.ec. La información adicional y los próximos anuncios de la gira se difundirán mediante los canales oficiales del evento en @sightconcerts en Instagram.

