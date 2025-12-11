John Cena confirma su retiro definitivo de la WWE

El luchador comenzó a reconocer las señales físicas que lo llevaron a cumplir la promesa de abandonar el ring

John Cena cerrará su trayectoria en la WWE este 13 de diciembre durante el evento Saturday Night’s Main Event. El luchador y actor confirmó que es el momento de dar un paso al costado, una decisión que responde a un compromiso personal. Desde el inicio de su carrera se prometió que, cuando su cuerpo manifestara los efectos acumulados de los combates, se retiraría del ring.

Jhon Cena y su carrera paralela en el cine

Actualmente, Cena mantiene una presencia sostenida en el cine y la televisión, con producciones como Jefes de Estado y The Peacemaker, que lo han posicionado como una figura de alta audiencia en las plataformas de streaming. Esa transición le permite continuar vinculado al entretenimiento fuera del cuadrilátero, un camino que se afianza con su salida definitiva de la lucha libre.

¿Por qué se retira de la lucha libre?

El anuncio de su retiro llega luego de experimentar señales físicas que calificó como determinantes. “Sí, probablemente podría exprimir algunos combates más, pero ¿a qué costo? Me hago daño a mí mismo, le hago daño al producto, y tú, como fan... te vas sintiéndote mal o triste”, señaló. Cena explicó que desea concluir su carrera sin afectar la calidad del espectáculo ni a la afición que lo ha acompañado durante dos décadas.

Aunque su intención inicial era despedirse con una gira de 200 funciones, WWE consideró que ese número no era viable. Finalmente se acordó un total de 36 presentaciones. “Quería hacer 200 fechas solo para despedirme de todos. Quería intentar ir a todos los lugares en los que he estado para simplemente decir gracias, y WWE respondió: ‘Solo podemos hacer 36’. Y fue entonces cuando dije: ‘Creo que puedo equilibrar esto con otras cosas, ¿están bien con que avance en dos frentes?’ Y ellos dijeron: ‘Claro que sí, solo te necesitamos durante este periodo de tiempo’”, explicó. El ajuste le permitió compatibilizar la despedida deportiva con sus compromisos actorales.

Cena enfatizó que también se prometió retirarse en la mejor condición física posible, sin prolongar una etapa que pudiera afectar su imagen profesional. Sostuvo que prefería no ser recordado como un deportista en declive ni ofrecer un espectáculo que no cumpliera con las expectativas del público.

