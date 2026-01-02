Cartas de lectores | Venezuela por un nuevo camino

La diáspora venezolana no es otra cosa que resultado de más de un siglo del manejo de Venezuela por petroleras y mineras yanquis y europeas, que han estancado el país a manos de una dictadura tras otra y la total ineptitud de la clase dominante apegada al petróleo, de construir una economía soberana, autosuficiente. Esos millones de venezolanos que vegetaron de petróleo, acomodados, empleando a latinoamericanos pobres atraídos por altos sueldos pegajosos, hoy andan de migrantes sin haber aprendido a trabajar. Da pena y es necesario aclarar el trasfondo de esa tragedia que no es como la pintan las corporaciones transnacionales, echando toda la culpa al gobierno actual. En verdad es un siglo de historia de maldad petrolera y minera. Si no fuera por el contrapeso de México, Colombia, China y Rusia, ya las petroleras y mineras hubieran arrasado a Venezuela, con Machado a la cabeza, convirtiéndolo en otro territorio fratricida, como Libia. En este mundo de comunicación manipulada, revueltos los pros y contras ‘fake’, apenas podemos discernir lo que realmente está pasando. Todo da a entender que flotas chinas y rusas en el Caribe han parado las amenazas yanquis, que están desesperados por recibir el petróleo venezolano para cubrir sus necesidades. También se escucha de inversiones billonarias de China para abrir acceso al libre comercio que el poder yanqui está extorsionando. Tal como aparentan las noticias y no-noticias de desinformación y no comunicación, Venezuela se está liberando de seguir el camino de Libia.

Federico P. Koelle D.