Cuarteto de Nos: Quito y Guayaquil se suman a su gira 2026

Los shows foman parte del Tour Puertas, gira internacional que acompaña la presentación de su vigésimo álbum de estudio

Con más de tres décadas de trayectoria y una discografía que ha marcado distintas etapas del rock rioplatense, Cuarteto de Nos retoma su vínculo con el público ecuatoriano. La banda uruguaya anunció su regreso al país como parte del Tour Puertas, gira que los traerá nuevamente a Guayaquil y Quito en mayo de 2026.

El grupo se presentará el jueves 7 de mayo en el Salón Los Presidentes, en Guayaquil, y el sábado 9 de mayo en el Coliseo General Rumiñahui, en Quito. Ambas fechas forman parte de una gira internacional que recorre el repertorio central de su carrera e incorpora las canciones de Puertas, su vigésimo álbum de estudio.

De qué se trata Puertas, el nuevo disco de Cuarteto de nos

El nuevo disco propone un universo narrativo a través de ocho canciones, en el que cada tema funciona como una entrada distinta a reflexiones sobre la elección, la incertidumbre y el tránsito personal.

Este material se suma a un catálogo que ha acompañado la evolución del grupo y su presencia sostenida en escenarios de América Latina y de Europa.

Tras cerrar una primera etapa de la gira con presentaciones en varios países, la banda de rock incluye a Ecuador dentro de una agenda para 2026 que contempla nuevas fechas en la región y en España, consolidando así una nueva visita al país dentro de su recorrido internacional.

