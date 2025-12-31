Expreso
moises caicedo chelsea
Moisés Caicedo se perderá el partido ante el Manchester City por acumulación de amarillas.CORTESIA

Moisés Caicedo no jugará ante el Manchester City y Willy Caballero nota preocupación

El asistente técnico del Chelsea se pronunció ante la sanción de 'Niño Moi'

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo no podrá disputar el partido de Premier League entre Chelsea y Manchester City, programado para el 4 de enero de 2026 en el Etihad Stadium, tras recibir su quinta tarjeta amarilla de la temporada en el empate 2-2 ante Bournemouth el 30 de diciembre.

La amonestación llegó a los cuatro minutos del encuentro en Stamford Bridge, por una falta sobre un rival que intentaba detener un contraataque. De acuerdo con el reglamento de la Premier League, la acumulación de cinco amarillas en las primeras 19 jornadas conlleva una suspensión automática de un partido. Caicedo, titular habitual y pieza clave en el mediocampo del equipo dirigido por Enzo Maresca, había recibido su cuarta cartulina en el partido previo ante Aston Villa.

El asistente técnico Willy Caballero, quien atendió la conferencia de prensa post-partido en reemplazo de Maresca, expresó su frustración por la decisión arbitral: "Muy frustrado porque fue la primera falta del partido. Estaba muy cerca de nosotros. Para mí no parecía tarjeta amarilla, pero ya está hecho, así que vamos a perder a un jugador muy importante". 

Caballero agregó que el cuerpo técnico evaluará opciones para reemplazar al ecuatoriano, comparando la baja con ausencias previas de otros titulares clave: "tenemos que pensar en quién sustituirá a Moi, porque es una gran pérdida".

Las cinco amarillas de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo ha recibido cinco tarjetas amarillas en la temporada 2025/26 de la Premier League, lo que le valió una suspensión automática de un partido por acumulación. 

Las amonestaciones se registraron en los siguientes encuentros: la primera el 30 de agosto ante el Fullham; la segunda en un partido contra los Wolves el ocho de noviembre; la tercera contra Newcastle United el 20 de diciembre; la cuarta ante Aston Villa el 27 de diciembre; y la quinta durante el empate 2-2 frente a Bournemouth el 30 de diciembre, a los cuatro minutos por una falta sobre Adrien Truffert.

