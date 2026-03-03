Cantantes vs ICE: Olivia Rodrigo, Sabrina y Kesha marcan límites a la Casa Blanca

Grandes figuras de la música pop contemporánea han sido "victimas" de la apropiación de su música a favor de campañas pro Trump.

Desde que ICE se convirtió en eje de redadas y políticas migratorias más estrictas durante la administración de Donald Trump, varias figuras del entretenimiento han alzado la voz al ver sus obras vinculadas a un discurso político que no comparten; el uso de canciones populares en videos difundidos por cuentas oficiales de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Nacional ha provocado críticas públicas de artistas que consideran que su música está siendo instrumentalizada para respaldar mensajes asociados a políticas migratorias agresivas.

Además de artistas internacionales que ya han expresado su rechazo a que su música sea empleada sin permiso en estos contextos, casos recientes de figuras como Kesha muestran cómo el debate se extiende más allá de la indignación cultural para poner sobre la mesa cuestiones éticas y de control sobre la difusión de obras en plataformas digitales.

Olivia Rodrigo: “propaganda racista y llena de odio”

A sus 23 años fue Olivia Rodrigo de las primeras artistas pop en verse afectada por esta "tendencia". Christopher Polk

El primer caso que generó amplia conversación ocurrió en noviembre de 2025, cuando una cuenta oficial vinculada al ICE publicó un video en redes sociales utilizando una de las canciones de Olivia Rodrigo como fondo musical, All American Bitch para ser específicos. El clip, que mostraba imágenes relacionadas con operativos migratorios, desató críticas inmediatas entre usuarios que cuestionaron la asociación entre una figura del pop juvenil y un mensaje institucional de ese calibre.

No utilicen mis canciones para difundir su campaña racista y de odio" Olivia Rodrigo Cantante

Rodrigo reaccionó públicamente en comentarios de la misma publicación poco después, calificando el uso de su música como “propaganda racista y llena de odio”, dejando claro que no autorizó ni respalda ese tipo de contenidos. La cantante subrayó que su trabajo no debe vincularse con agendas que considera excluyentes, marcando así una postura directa frente a la administración y abriendo un precedente dentro de su generación de artistas. Provocando que actualmente la publicación carezca de sonido.

Sabrina Carpenter: “jamás me involucren en su agenda inhumana”

Semanas después, en diciembre de 2025, fue el turno de Sabrina Carpenter; en un video difundido desde cuentas oficiales de la Casa Blanca donde se empleó una de sus canciones en una publicación relacionada con acciones del ICE, la popular Juno; bajo la estrofa que satirizaba el "haber intentado posiciones" que hacen alusión al arresto, la pieza, de tono celebratorio, contrastaba con la naturaleza de las políticas migratorias que promovía, lo que generó reacciones encontradas en redes.

En el caso de Carpenter la canción 'Juno' del álbum 'Short n Sweet' fue la elegida para la propaganda, bajo una de las líneas más virales del sencillo. GTRES

Por su lado Carpenter no tardó en pronunciarse y pidió de manera explícita que no se utilizara su música para respaldar lo que describió como una “agenda inhumana”. La cantante dejó claro que no existía autorización para ese uso y que no deseaba verse asociada con mensajes que, en su opinión, afectan a comunidades vulnerables; de igual manera su respuesta reforzó la idea de que el control sobre el contexto en el que circula una canción también forma parte del posicionamiento artístico.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Kesha: el caso más reciente



El episodio más reciente involucra a Kesha, quien a inicios de marzo de 2026 reaccionó con dureza luego de que una de sus canciones fuera utilizada en un contenido relacionado con la administración Trump y sus recientes ataques aéreos, lo que el equipo de marketing vio como oportunidad perfecta para hacer un guiño al tema Blow.

A través de sus redes sociales, la artista cuestionó abiertamente que su música se vinculara con mensajes que, según expresó, representan valores opuestos a los que ella ha defendido a lo largo de su carrera; incluyendo en este argumento lo involucrado que está Trump en "los archivos" Epstein, un tema delicado para la cantante desde el abuso sufrido por Dr. Luke, su antiguo productor.

Su pronunciamiento se suma así a una lista creciente de artistas que, más allá del debate legal sobre licencias y derechos, plantean un límite simbólico: el de la identidad artística frente a la instrumentalización política.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!