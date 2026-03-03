Michael Morales vs Islam Makhachev: el acuerdo de la pelea por el cinturón

La división peso welter tiene al ecuatoriano como protagonista tras retar al campeón y haber un trato entre las partes

Michael Morales en el UFC México del sábado 28 de febrero, minutos antes de desafiar en las cámaras a Islam Makhachev.

Tras semanas de especulaciones y de desafiarlo por televisión en el UFC México en el que peleó Marlon 'Chito' Vera, el también peleador ecuatoriano Michael Morales tendría un acuerdo con el ruso Islam Makhachev, actual campeón de peso welter de la UFC, para enfrentarse por el cinturón de la división.

De acuerdo con EquipoMMA, cuenta en la red social Instagram de análisis e información de la disciplina, tanto Morales como Makhachev habrían aceptado pelear en Las Vegas, Estados Unidos, el 11 de julio de 2026. Esto pese que a que los contratos aún no han sido firmados.

Michael Morales calls out Islam Makhachev at #UFCMexico 😭



pic.twitter.com/Al4yvwdn4F — Championship Rounds (@ChampRDS) March 1, 2026

El supuesto acuerdo verbal sucede luego de que el sábado 28 de febrero, durante el UFC México en el que Chito Vera y David Martínez protagonizaban la pelea coestelar, Morales mostró en su celular la foto de Makhachev desafiándolo, chocando sus puños y señalando la imagen.

Richard Carapaz retoma las competencias con un impulso especial Leer más

Aunque los contratos no han sido firmados, el acuerdo estaría ya en fase de negociación final. En apenas dos horas de haberse conocido la novedad, fuentes cercanas indicaron que la UFC estaría ultimando detalles para oficializar el megacombate, que pondría en juego el cinturón welter que Makhachev conquistó tras su transición desde el peso ligero.

La actualidad de Morales y Makhachev

Michael Morales (19-0 MMA, 7-0 UFC), oriundo de Ecuador y actualmente ubicado en el Top 3 del ranking welter, ha sido uno de los nombres más mencionados en los últimos año en la división gracias a sus victorias contundentes y su estilo explosivo. Por su parte, Islam Makhachev (récord dominante y campeón de dos divisiones) representa uno de los retos más grandes del deporte actual.

En caso de concretarse la pelea, marcaría la primera defensa titular del ruso en la división y la oportunidad soñada para que el orgullo ecuatoriano se convierta en campeón mundial.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!