Olivia Dean: ¿Quién es la ganadora del Grammy y por qué es la chica del momento?

Del circuito indie a ganar un Grammy, la londinense se proclama ganadora en una categoría marcada por la competencia

Desde el anuncio oficial de los nominados a la sexagésima octava edición de los Grammy, una de las categorías más comentadas —por el prestigio de sus seleccionados— fue la de Best New Artist. La lista de aspirantes incluía artistas de alto calibre, con millones de reproducciones, giras internacionales y fuerte presencia mediática, como el grupo femenino de K-pop KATSEYE, el estadounidense Sombr, la banda indie californiana The Marías y la debutante Addison Rae. Aun en un escenario tan competitivo, fue Olivia Dean, originaria de un pequeño pueblo de Londres, quien se alzó con la estatuilla de la Academia.

¿Quién es Olivia Dean?

Nacida el 14 de marzo de 1999, fue criada bajo una oleada de gospel y reggae, Dean ha definido su estilo -musicalmente hablando- en un soul moderno con sensibilidad pop y alma clásica. Se mueve entre géneros como el R&B, el neo-soul y el pop con tintes jazz, construyendo un sonido elegante e íntimo que remite a las grandes voces del soul clásico, se perciben influencias de artistas como Lauryn Hill, Stevie Wonder o Norah Jones.

Estéticamente, Olivia juega mucho con el estilo vintage de los años 60 y 70s, con un glamour suave que refuerza su identidad como una artista de “alma vieja” con sensibilidad moderna. Con la ayuda de Simone Beyene, su estilista, han llegado a elaborar un estilo reconocible, marcado por los looks femeninos suaves que evocan a la elegancia clásica del soul y el jazz, pasando por portadas de vinilos icónicos, haciendo de Dean la Sade girl definitiva.

Dean para la revista inglesa Dork Sarah Louise Bennett

2025: El éxito de The Art of Loving

Si bien Dean, a partir de su álbum debut Messy (2023), había obtenido una cierta relevancia a nivel local, no fue hasta The Art of Loving (2025) cuando dio el salto más importante de su carrera, el disco debutó como n° 1 en el UK Albums Chart, simultáneamente Man I Need llegó también al primer puesto en el UK Singles Chart, logrando una hazaña que no se veía desde Adele en 2021.

El álbum supera 1.5 mil millones de reproducciones en Spotify, mientras Man I Need acumula casi 680 millones de streams y So Easy (To Fall in Love) más de 400 millones, con certificaciones de oro y platino en el Reino Unido. Superado los 4.4 mil millones de streams globales en Spotify, contando actualmente con 57 millones de oyentes mensuales.

La consagración del Grammy

Olivia Dean recibiendo Grammy a Mejor Artista Nuevo Johnny Núñez

"Estoy aquí como nieta de una inmigrante... Soy producto de la valentía y creo que esas personas merecen ser celebradas" Olivia Dean

Con la estatuilla en las manos y visiblemente emocionada, Olivia Dean convirtió su victoria en algo más que una premiación, el momento fue una declaración; su discurso no solo habló de música, sino de raíces, de coraje y de comunidad.

En un escenario global como el de los Grammy, Dean aseguró un lugar entre las artistas que no solo suenan fuerte, sino que transmiten, recordando que detrás de cada éxito hay historias que no siempre se ven, pero que sostienen todo; con una voz que representa sensibilidad, memoria y futuro.

