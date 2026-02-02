Premios Grammy 2026: Los mejores looks que deslumbraron en Los Ángeles

Sabrina Carpenter deslumbra con un vestido de gala en la alfombra roja de los Grammy 2026 en Los Ángeles.

La alfombra roja de los Grammy 2026 se transformó en el epicentro global de la moda y el espectáculo, consolidándose como la antesala más vibrante de la industria musical en Los Ángeles. En esta 68.ª edición, la Academia de Grabación no solo celebró la excelencia sonora, sino que ofreció una vitrina histórica donde el lujo y la provocación estética caminaron de la mano.

Las celebridades, conscientes del peso de esta pasarela, desplegaron una artillería de estilismos audaces que capturaron la atención del mundo entero. Entre texturas experimentales, el retorno de las casas de diseño más prestigiosas y una paleta de colores que osciló entre lo clásico y lo disruptivo, la gala se convirtió en un manifiesto de identidad visual que define el rumbo de la moda para el resto del año.

Brillo y transparencias en Valentino

La cantante y actriz Sabrina Carpenter fue una de las primeras en paralizar los flashes con una pieza custom de Valentino. Su elección, un delicado equilibrio entre el encaje, la pedrería y las transparencias, resaltó su figura con una elegancia etérea. La intérprete decidió acompañar el diseño con joyería minimalista y un peinado recogido, dejando que la complejidad del bordado fuera la protagonista absoluta de su paso por la red carpet.

GRAMMY WINNER SABRINA CARPENTER HAS HIT THE RED CARPET pic.twitter.com/VGjsu6gC4q — dianca🐾💋🪩 (@diancuh) February 1, 2026

Fusión urbana y vanguardia europea

El encuentro de la sueca Zara Larsson y la argentina Nicki Nicole regaló uno de los momentos más comentados. Larsson, creadora de ‘Midnight Sun’, apostó por un conjunto amarillo y verde de la firma suiza Germanier, caracterizado por su enfoque sostenible y texturas vibrantes. A su lado, Nicki Nicole evocó una estética de sirena contemporánea, luciendo un corset con falda transparente en tonos nude que fusionó la sensualidad urbana con la alta costura.

nicki nicole and zara larsson, the moon and sun pic.twitter.com/rd8dE7wKN8 — martina (@poetsklore) February 1, 2026

El sello distintivo de Chanel

La británica Olivia Dean, una de las figuras más esperadas de la noche, se decantó por la sobriedad y el prestigio de Chanel. Su vestido, una composición clásica en blanco y negro, destacó por el uso estratégico de plumas y pedrería bordada que le otorgaron un aire de "maison" francesa tradicional pero renovada. Sus tacones, diseñados a juego, completaron un look que gritó sofisticación en cada detalle.

AND THATS GRAMMY WINNER OLIVIA DEAN TO YOU pic.twitter.com/kgRd9Qd8HO — ad* (@goslingsfilms) February 2, 2026

Minimalismo coreano-australiano

Desde el universo del K-pop, Rosé deslumbró con un atuendo de Giambattista Valli Couture. El diseño jugaba con asimetrías marcadas y frunces que aportaban volumen sin perder la delicadeza. Con una melena rubia de rizos definidos y un maquillaje casi imperceptible, la artista demostró que la máxima "menos es más" sigue vigente cuando se lleva una pieza de alta costura perfectamente estructurada.

Rosé, integrante de BLACKPINK, deslumbra en la alfombra roja de los Grammy 2026 con un diseño de Giambattista Valli Couture que combinó asimetrías y volumen con delicadeza Foto: EFE

Estética escolar y conciencia sostenible

Billie Eilish volvió a romper los moldes tradicionales con una propuesta de la marca Hodakova. Su look, una reinterpretación de la estética escolar, combinó una chaqueta de traje con corbata, pantalones cortos y calcetines altos, cerrando el conjunto con tacones de diseño vanguardista. La artista, nominada por su éxito ‘Wildflower’, reafirmó su compromiso con la moda de autor y la innovación visual.

Billie Eilish rompe esquemas en la alfombra roja de los Grammy 2026 con un look escolar reinterpretado por Hodakova. Foto: EFE

El encaje gris de la 'Bichota'

La cuota latina brilló con Karol G, quien hizo su entrada triunfal en un vestido de encaje gris de Paolo Sebastian (Otoño-Invierno 2025). La colombiana complementó su look con accesorios de Jacob & Co. y calzado de Gianvito Rossi. La intérprete de ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ apostó por una colorimetría monocromática que resaltó su evolución estilística hacia una elegancia más madura y pulida.

Un escenario de libre expresión

La jornada concluyó confirmando que los Grammy 2026 son el espacio definitivo para la innovación. Al fusionar la tradición de firmas como Chanel con la rebeldía de iconos modernos como Billie Eilish, la alfombra roja no solo cumplió con las expectativas, sino que inyectó una dosis de frescura y autoexpresión necesaria en la industria del entretenimiento actual.

